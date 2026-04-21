¿Por qué Visa y Mastercard desaparecerán los 16 dígitos de las tarjetas de crédito?

Los tradicionales 16 dígitos impresos en millones de tarjetas de crédito tienen los días contados. Mastercard ya anunció que eliminará esos números de sus tarjetas para 2030, mientras Visa avanza en la misma dirección con sistemas digitales más seguros.

El cambio busca reducir fraudes multimillonarios y transformar la forma en que los consumidores pagan tanto en tiendas físicas como en internet.

El gran problema: fraude con tarjetas

Uno de los principales motivos detrás de esta transición es el robo de datos financieros.

Según The Nilson Report, las pérdidas globales por fraude con tarjetas podrían alcanzar cerca de $404,000 millones durante la próxima década.

Además, aunque Estados Unidos representa alrededor de una cuarta parte del gasto mundial con tarjetas, concentra cerca del 42% de las pérdidas globales por fraude.

Por su parte, la Comisión Federal de Comercio (FTC) reportó que el fraude con tarjetas de crédito fue la forma más común de robo de identidad durante los primeros tres trimestres de 2025, con más de 500,000 casos denunciados.

Qué reemplazará a los 16 dígitos

La alternativa principal será la tokenización.

Esto significa que, en lugar de enviar el número real de la tarjeta cada vez que se hace una compra, el sistema utilizará un número temporal aleatorio llamado “token”.

Ese token sirve solo para esa transacción y no tiene valor para un ladrón si logra interceptarlo.

Mastercard ya puso fecha

Mastercard informó que eliminará los números tradicionales antes de que termine esta década.

La empresa también está incorporando autenticación biométrica, como huella digital o reconocimiento facial, para validar compras.

Las primeras tarjetas sin número ya comenzaron a distribuirse en Australia mediante una alianza con AMP Bank.

Visa también avanza

Visa señaló que ya ha emitido más de 16,000 millones de tokens en todo el mundo.

La compañía aseguró que las transacciones tokenizadas en tiendas han reducido el fraude casi 90%.

Además, casi el 100% de sus pagos presenciales ya operan con este sistema. En comercio electrónico, el avance va aproximadamente a la mitad.

En 2019, casi la mitad de sus compras en línea requerían escribir manualmente el número de tarjeta. Para 2025, esa cifra cayó a solo 16%.

Ya usas esta tecnología sin darte cuenta

Si pagaste con Apple Pay, Google Pay o acercando tu tarjeta al lector, probablemente ya utilizaste tokenización.

En esos casos, el comercio no recibe el número real de la tarjeta.

Visa indicó que estas operaciones reducen en 30% el fraude en línea frente a pagos tradicionales.

Cómo cambiarán las compras en internet

El mayor cambio se verá en e-commerce.

En vez de capturar 16 dígitos, fecha de vencimiento y código CVV, los usuarios podrían autorizar compras desde la app bancaria o mediante huella digital o reconocimiento facial.

Mastercard también impulsa Click to Pay, sistema que permitiría pagar con un clic validado con biometría o passkey, sin ingresar datos manualmente.

La empresa indicó que 25% de los carritos de compra en línea se abandonan porque el proceso de pago es lento o complicado.

También existen preocupaciones

Especialistas advierten algunos retos.

Entre ellos:

–Necesidad de smartphone o dispositivo conectado

–Problemas si el celular se descarga o se pierde

–Mayor dificultad para adultos mayores o personas sin banca digital

–Riesgos en caso de filtración de datos biométricos

Qué pueden hacer desde ahora

Expertos recomiendan comenzar a adaptarse con medidas sencillas:

–Usar pagos móviles

–Activar huella o Face ID en apps bancarias

–Congelar historial crediticio como protección

–Llevar menos tarjetas físicas

–Activar alertas de movimientos en cuentas

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