Spotify lanzará película del histórico concierto de Bad Bunny en Tokio

La plataforma Spotify anunció que estrenará una película del concierto del astro boricua Bad Bunny en el Billions Club de Spotify en Tokio, Japón, que se celebró el pasado 7 de marzo.

“Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film” se estrenará el próximo 8 de abril, según anunció la plataforma este lunes.

En el filme se hará un resumen de la actuación de Bad Bunny en el Tipstar Dome Chiba, donde ofreció un espectacular show e interpretó temas de su más reciente álbum “Debí tirar más fotos” como “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE”, “NUEVAYoL” y “EoO”.

Además, el artista interpretó otros éxitos de su discografía, como una versión de “MIA” de 2018 junto con Los Pleneros de la Cresta y Los Sobrinos. También interpretó “Yonaguni”, durante la cual los fanáticos cantaron la letra en japonés, y contó con la presencia de los reguetoneros Jowell & Randy para interpretar “Safaera”.

Este fue el primer Billions Club Live de Spotify en Japón. Al anunciarse que Bad Bunny encabezaría este show, Spotify destacó el alcance global del astro boricua.

“Este evento marca la primera actuación de Bad Bunny en Asia y es un testimonio de su increíble alcance global y del poder de la música latina para conectar con fans de todo el mundo”, indicó un comunicado de prensa de Spotify.

Este show tiene características particulares, ya que está dirigido a los principales fans de Bad Bunny en Spotify y los oyentes más fieles en Japón, quienes fueron invitados al evento. Durante el show los fans escucharon las 28 canciones de Bad Bunny que superaron los mil millones de streams.

Bad Bunny se presentó en Japón un mes después de su histórica actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California. El boricua fue el primer artista latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl en la historia. El artista rindió homenaje a la cultura y tradiciones puertorriqueñas; además, envió un mensaje de unidad americana.

Según Roc Nation, empresa productora del show propiedad del rapero Jay-Z, la actuación de Bad Bunny rompió récord de audiencia global con 4.157 millones de vistas en todo el mundo en las primeras 24 horas, sumando transmisiones globales y estadounidenses, además de YouTube y otras plataformas digitales.

Días antes de su show en el medio tiempo, Bad Bunny se convirtió en el primer latino en ganar un Grammy en la categoría ‘Álbum del Año’ con un álbum totalmente en español.

Sigue leyendo: