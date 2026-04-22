3 combinaciones de proteína y fruta que ‘reparan’ tu cuerpo mientras duermes
Cenas ricas y sanas: descubre cómo combinar proteínas y frutas para acelerar la reparación muscular y mejorar tu salud intestinal mientras descansas
La combinación de antioxidantes de las frutas y proteínas es una de las más recomendadas por los expertos para las horas de la noche. Utilizar ingredientes que sean de fácil digestión, deliciosos y que aporten un toque fresco a la cena es la clave.
En esta entrega presentamos tres combinaciones de proteínas y frutas que promueven el descanso, mantienen los niveles de glucosa en sangre y cumplen con los requerimientos proteicos necesarios para que el cuerpo se repare durante el sueño.
Aunque existen alimentos ricos en compuestos ideales para la noche, en esta oportunidad vamos a presentarte otros ingredientes que no son tan populares en el horario nocturno, pero que cumplen funciones vitales para tu bienestar.
Una revisión sobre dieta basada en frutas y salud intestinal, publicada por PubMed, respalda los beneficios de las frutas para el sistema inmunitario, la salud intestinal y las respuestas inmunitarias, gracias al consumo de fibra, antioxidantes y polifenoles.
Frutas aliadas de la alimentación
Las frutas recomendadas para la cena deben poseer altos niveles de fibra y un bajo índice glucémico, destacando las siguientes:
- Manzanas y el poder de la pectina: Esta fruta es una fuente excepcional de pectina, una fibra soluble que actúa como combustible para los Lactobacilos y Bifidobacterias. Al fermentarse, estas bacterias producen butirato, un ácido graso de cadena corta vital para reducir la inflamación y asegurar que la barrera intestinal se mantenga firme.
- Bayas y polifenoles protectores: Frutos como los arándanos, frambuesas y fresas no solo aportan fibra, sino también polifenoles. Estos compuestos promueven bacterias beneficiosas como la Akkermansia muciniphila (guardiana de la mucosa) y ejercen una acción antibacteriana contra microorganismos dañinos.
- Cítricos: Las naranjas, pomelos y limones aportan vitamina C y flavonoides. Más allá de ser antioxidantes, estos elementos ayudan a disminuir la inflamación del colon y modulan la respuesta del sistema inmunológico.
Alternativas saludables para cenar
Las mejores opciones para la noche combinan frutas con proteínas magras para promover la saciedad, el control de peso y la salud cardiovascular, siguiendo las guías oficiales de salud.
1. Ensalada de pollo y guayaba
Esta mezcla de frutas, vegetales y proteína ofrece una óptima densidad nutricional y un menor riesgo de enfermedades crónicas.
Ingredientes:
- 400 gramos de pollo asado (o sobras de una cocción previa).
- 6 hojas de lechuga fresca.
- 1 guayaba grande.
- 50 gramos de nueces.
- Aceite de oliva virgen extra.
- Sal y pimienta al gusto.
Preparación en 3 pasos:
- Corte uniforme: Pica el pollo, la guayaba y la lechuga en trozos de tamaño similar para equilibrar los sabores en cada bocado.
- Vinagreta: Mezcla el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
- Finalización: Sazona ligeramente y refrigera. Sirve y disfruta (el frío es el mejor aliado de las ensaladas frescas).
2. Salmón con piña
Una receta fresca y fácil de preparar, inspirada en las propuestas de Recetas Casa y Familia.
Ingredientes:
- 2 libras de salmón fresco (preferiblemente con piel).
- Rodajas de piña.
- 3 cucharadas de salsa de soya.
- Mantequilla o aceite de oliva.
- 4 dientes de ajo (hechos pasta).
- 1 limón (jugo y rodajas para decorar).
- Cilantro fresco picado.
- Sal de Himalaya y pimienta negra.
Paso a paso:
- En un tazón, mezcla la mantequilla, la salsa de soya, el jugo de limón, la pasta de ajo y el cilantro.
- En un refractario para horno, coloca una cama de rodajas de piña y acomoda el salmón encima.
- Baña con la salsa especial y decora con rodajas de limón.
- Hornea (sin tapar) a 180°C (350°F) durante 45 minutos.
3. Queso cottage con granada
Una preparación superligera y rápida.Instrucciones: Coloca el queso cottage bajo en grasa en un bol, añade semillas de granada fresca y un toque de almendras o nueces para añadir grasa saludable y textura crujiente.
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