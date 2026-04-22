window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

3 combinaciones de proteína y fruta que ‘reparan’ tu cuerpo mientras duermes

Cenas ricas y sanas: descubre cómo combinar proteínas y frutas para acelerar la reparación muscular y mejorar tu salud intestinal mientras descansas

Platos de comida saludable sobre fondo gris

El equilibrio perfecto: Combinar proteínas magras con frutas ricas en antioxidantes es la clave para una cena que sacia, no inflama y optimiza la regeneración de tejidos durante la noche. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miyeilis Flores

Por  Miyeilis Flores

La combinación de antioxidantes de las frutas y proteínas es una de las más recomendadas por los expertos para las horas de la noche. Utilizar ingredientes que sean de fácil digestión, deliciosos y que aporten un toque fresco a la cena es la clave.

En esta entrega presentamos tres combinaciones de proteínas y frutas que promueven el descanso, mantienen los niveles de glucosa en sangre y cumplen con los requerimientos proteicos necesarios para que el cuerpo se repare durante el sueño.

Aunque existen alimentos ricos en compuestos ideales para la noche, en esta oportunidad vamos a presentarte otros ingredientes que no son tan populares en el horario nocturno, pero que cumplen funciones vitales para tu bienestar.

Una revisión sobre dieta basada en frutas y salud intestinal, publicada por PubMed, respalda los beneficios de las frutas para el sistema inmunitario, la salud intestinal y las respuestas inmunitarias, gracias al consumo de fibra, antioxidantes y polifenoles.

Frutas aliadas de la alimentación

Las frutas recomendadas para la cena deben poseer altos niveles de fibra y un bajo índice glucémico, destacando las siguientes:

  • Manzanas y el poder de la pectina: Esta fruta es una fuente excepcional de pectina, una fibra soluble que actúa como combustible para los Lactobacilos y Bifidobacterias. Al fermentarse, estas bacterias producen butirato, un ácido graso de cadena corta vital para reducir la inflamación y asegurar que la barrera intestinal se mantenga firme.
  • Bayas y polifenoles protectores: Frutos como los arándanos, frambuesas y fresas no solo aportan fibra, sino también polifenoles. Estos compuestos promueven bacterias beneficiosas como la Akkermansia muciniphila (guardiana de la mucosa) y ejercen una acción antibacteriana contra microorganismos dañinos.
  • Cítricos: Las naranjas, pomelos y limones aportan vitamina C y flavonoides. Más allá de ser antioxidantes, estos elementos ayudan a disminuir la inflamación del colon y modulan la respuesta del sistema inmunológico.

Alternativas saludables para cenar

Las mejores opciones para la noche combinan frutas con proteínas magras para promover la saciedad, el control de peso y la salud cardiovascular, siguiendo las guías oficiales de salud.

1. Ensalada de pollo y guayaba

Esta mezcla de frutas, vegetales y proteína ofrece una óptima densidad nutricional y un menor riesgo de enfermedades crónicas.

Ingredientes:

  • 400 gramos de pollo asado (o sobras de una cocción previa).
  • 6 hojas de lechuga fresca.
  • 1 guayaba grande.
  • 50 gramos de nueces.
  • Aceite de oliva virgen extra.
  • Sal y pimienta al gusto.

Preparación en 3 pasos:

  1. Corte uniforme: Pica el pollo, la guayaba y la lechuga en trozos de tamaño similar para equilibrar los sabores en cada bocado.
  2. Vinagreta: Mezcla el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
  3. Finalización: Sazona ligeramente y refrigera. Sirve y disfruta (el frío es el mejor aliado de las ensaladas frescas).

2. Salmón con piña

Filete de salmón sobre rodajas de miña en bandeja de horno.
El salmón al horno marinado en cítricos y piña no solo es delicioso, sino que aporta los ácidos grasos Omega-3 necesarios para la recuperación celular nocturna.
Crédito: Shutterstock

Una receta fresca y fácil de preparar, inspirada en las propuestas de Recetas Casa y Familia.

Ingredientes:

  • 2 libras de salmón fresco (preferiblemente con piel).
  • Rodajas de piña.
  • 3 cucharadas de salsa de soya.
  • Mantequilla o aceite de oliva.
  • 4 dientes de ajo (hechos pasta).
  • 1 limón (jugo y rodajas para decorar).
  • Cilantro fresco picado.
  • Sal de Himalaya y pimienta negra.

Paso a paso:

  1. En un tazón, mezcla la mantequilla, la salsa de soya, el jugo de limón, la pasta de ajo y el cilantro.
  2. En un refractario para horno, coloca una cama de rodajas de piña y acomoda el salmón encima.
  3. Baña con la salsa especial y decora con rodajas de limón.
  4. Hornea (sin tapar) a 180°C (350°F) durante 45 minutos.

3. Queso cottage con granada

Queso sobre tabla de madera con semillas de granada
Elegir alimentos con bajo índice glucémico y alto valor biológico permite mantener estable la glucosa en sangre, garantizando un sueño profundo y reparador.
Crédito: Shutterstock

Una preparación superligera y rápida.Instrucciones: Coloca el queso cottage bajo en grasa en un bol, añade semillas de granada fresca y un toque de almendras o nueces para añadir grasa saludable y textura crujiente.

Sigue leyendo:

.¿Azúcar y harinas refinadas? Cómo influyen en tu riesgo de cáncer y diabetes
.¿Fruta antes de dormir? Evita los picos glucémicos y mejora tu descanso con estas 3 opciones

En esta nota

higado hígado graso azúcar en sangre Alimentos con bajo índice glucémico pancreas.
Trending
Contenido Patrocinado
Trending