Anne Hathaway habló del futuro de “The Princess Diaries”

Anne Hathaway lleva meses encadenando rodajes, estrenos y anuncios, pero aun así no ha dejado de mirar hacia uno de los personajes más queridos de su carrera.

En una conversación con “Entertainment Weekly”, la intérprete confirmó que el futuro de una nueva película de “The Princess Diaries” continúa en los planes, aunque todavía sin ese paso definitivo que permita hablar de una producción en marcha.

“Al 100%, estamos trabajando constantemente en ello”, afirmó sobre la posibilidad de una tercera entrega ambientada en el universo de Genovia. Sin embargo, aclaró que no hay una confirmación formal, ni por parte del estudio, ni desde el área de desarrollo del proyecto.

Entre compromisos y una agenda apretada

Hathaway explicó que el avance de la cinta se ha visto influido por sus múltiples compromisos recientes. Uno de ellos fue el rodaje de “The Devil Wears Prada 2”, que apareció sin aviso previo en su calendario y alteró por completo su organización del verano pasado. Según contó, “surgió de forma inesperada y se apoderó del espacio”, lo que la llevó a pausar cualquier progreso simultáneo con la historia de Genovia, ya que “se volvió imposible concentrarse en ambas cosas a la vez”.

A pesar de las pausas, la actriz insistió en que su intención es que la próxima película de “The Princess Diaries” sea el siguiente proyecto cinematográfico en el que ponga su energía. No obstante, subrayó que nada está aprobado y que los avances dependen del guion y de las decisiones internas del estudio.

Un personaje que sigue vivo para su protagonista

El público conoció a Mia Thermopolis, el papel que convirtió a Hathaway en una figura mundial, en la primera película de “The Princess Diaries”, inspirada en la obra de Meg Cabot. La historia giraba alrededor de una adolescente de San Francisco que descubría su derecho al trono del imaginario país de Genovia, un hallazgo que transformaba por completo su rutina y sus relaciones.

La segunda película, “The Princess Diaries 2: Royal Engagement”, expandió el universo de la protagonista al mostrarla ya inmersa en las responsabilidades de la monarquía y enfrentándose a un conjunto de decisiones que moldeaban su madurez. Ambas cintas estuvieron dirigidas por Garry Marshall, cineasta clave para el tono y la identidad de la franquicia.

Tras el fallecimiento del director en 2016, el proyecto de una tercera entrega ha transitado por varias etapas. A pesar de los cambios y las demoras, Hathaway mantiene viva la esperanza de volver a ese mundo y continúa empujando desde su posición para que la historia avance hacia una nueva fase.

Por ahora, lo único claro es que el entusiasmo existe y el desarrollo sigue en marcha. El deseo de la actriz y el cariño del público podrían ser la chispa que mantenga con vida este posible regreso a Genovia.

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