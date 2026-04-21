Mucho lujo en NY en la premiere de “The Devil Wears Prada 2”

Veinte años después de marcar a toda una generación, el universo de “The Devil Wears Prada 2” volvió a encender flashes. La cita fue en el Lincoln Center de Nueva York, donde la alfombra roja se transformó en una pasarela cargada de historia, moda y nombres que siguen pesando en Hollywood.

El reencuentro de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, transmitido en vivo por Disney+ y Hulu, fue, sin discusión, el momento más celebrado de la noche. La química entre quienes dieron vida a Miranda, Andy, Emily y Nigel sigue intacta, y bastaron unos cuantos gestos frente a las cámaras para confirmarlo.

Se trató de nostalgia y de mucha expectativa por lo que viene. La nueva entrega, que llegará a los cines el 1 de mayo, retoma el universo de la revista “Runway” y las tensiones que hicieron de la historia original un fenómeno cultural.

Invitados de peso y mensajes al mundo de la moda

La alfombra no se limitó a sus protagonistas. Figuras como Lady Gaga, Kenneth Branagh y Simone Ashley se sumaron a una lista que combinó cine, televisión y moda con naturalidad. También dijeron presente Coco Rocha y el diseñador Christian Siriano.

Entre los asistentes, tampoco pasaron desapercibidos Heidi Klum, Justin Theroux y B. J. Novak, junto a creadores y talentos emergentes que encontraron su lugar en una noche dominada por el estilo.

Las presentadoras del podcast “Giggly Squad”, Paige DeSorbo y Hannah Berner, también aportaron un aire más relajado a la velada, conectando con nuevas audiencias.

El equipo creativo detrás del regreso

Detrás de cámaras, el proyecto mantiene nombres importantes. La dirección vuelve a estar en manos de David Frankel, mientras que el guion corre por cuenta de Aline Brosh McKenna, responsable de gran parte del tono que convirtió a la primera película en un clásico moderno.

La producción está liderada por Wendy Finerman, acompañada por Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia McKenna como productora ejecutiva. Todo bajo el sello de 20th Century Studios.

Esta noche en Nueva York presagia que una de las películas de mayor arraigo de una época siga conectando con el público. “The Devil Wears Prada 2” ya está aquí y promete ser un rotundo éxito.

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