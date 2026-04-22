Aseguran que Kendall Jenner y Jacob Elordi han estado en una relación durante meses

Durante el primer fin de semana del Coachella comenzaron a difundirse rumores sobre una posible relación sentimental entre Kendall Jenner y Jacob Elordi. Ahora, una fuente cercana a las estrellas ha asegurado que han pasado los últimos meses conociéndose.

La fuente reveló a “People”: “Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”. Habría comenzado a inicios de febrero de este año.

Por ahora, ninguno de los dos ha afirmado o desmentido la relación. Tampoco lo han hecho sus agentes.

Lo que sí es cierto es que el actor y la modelo fueron vistos juntos en el Coachella y meses antes se les había visto en la fiesta que “Vanity Fair” organiza para después de los Premios Oscar.

Hay que recordar que Elordi estuvo nominado al Oscar este año, al igual que Timothée Chalamet, quien es la pareja de Kylie Jenner, hermana de Kendall.

El pasado romántico de Kendall Jenner

Durante los últimos días, las redes sociales se han llenado de memes por la supuesta relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi. Los memes surgen porque muchos fanáticos dicen que la modelo suele salir con los hombres más deseados.

Antes de estos rumores, Jenner fue noticia por haber sido novia de Bad Bunny entre 2023 y 2024. Durante ese tiempo, el puertorriqueño y la estrella del clan Kardashian-Jenner hicieron algunas apariciones públicas.

Entre el 2013 y el 2016 también estuvo saliendo con otro “hombre del momento”. Su relación con Harry Styles fue intermitente y nunca la confirmaron, aunque fueron fotografiados juntos disfrutando de un yate en 2015.

También salió con A$AP Rocky, Ben Simmons y Blake Griffin. Entre todo su historial amoroso, la relación más duradera que se ha reportado de Kendall Jenner fue entre 2020 y 2022, tiempo que estuvo con Devin Booker, jugador de los Phoenix Suns.

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