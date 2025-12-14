Jacob Elordi confrontó a un paparazzi en París: “Haces que sea difícil para mí vivir”

El famoso actor Jacob Elordi protagonizó un tenso momento de confrontación con un paparazzi que lo abordó en París.

La estrella de ‘Frankenstein’, la varias veces nominada película de Guillermo del Toro a los Globos de Oro, fue captado en medio de sus viajes en la estación Gare du Nord, en París. D repente un paparazzi comenzó a seguirlo para intentar tomar fotos de uno de los actores más populares del momento. E

El paparazzi siguió a Jacob Elordi durante una larga distancia de la estación. Luego el fotógrafo le dijo a Elordi: “Jacob, te amamos”, la estrella de ‘Euphoria’ se quitó uno de sus auriculares y respondió: “Haces que sea realmente difícil para mí vivir”.

El paparazzi le gritó nuevamente “Te amamos” y Elordi respondió “No te amo”, dejando clara su incomodidad con la situación.

Esto ocurre semanas después de una tensa situación que protagonizó Elordi durante el estreno de ‘Frankenstein’ en el Festival de Venecia. El actor confrontó a una persona que, según una persona que se encontraba en el público y que grabó el momento, era guardaespaldas del actor.

Mientras Elordi interactuaba con varios fanáticos durante su paso por la alfombra roja, el artista le dijo al funcionario: “Voy a tomar una foto aquí mismo”. Después de posar para varias fotos con los asistentes, Elordi se volvió hacia el funcionario y le dijo: “Nunca me digas qué hacer”.

Elordi es uno de los actores más populares del momento. Saltó a la fama con su papel en la exitosa serie de HBO ‘Euphoria’ y fue sumando títulos a su portafolio. Su más reciente proyecto fue ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro y coprotagonizada por Oscar Isaac. También trabajó en ‘Saltburn’, ‘Priscilla’, ‘El Stand de los Besos’ y próximamente se estrenará la adaptación cinematográfica de la obra ‘Cumbres Borrascosas’, en la que participa Jacob Elordi.

También forma parte de la tercera temporada de ‘Euphoria’ la exitosa serie de HBO que tuvo una larga pausa de tres años. Actualmente el actor cuenta con dos nominaciones a los Golden Globes como Mejor Actor de Reparto por Frankenstein y Mejor Actor Serie Limitada de TV por ‘The Narrow Road to the Deep Road’.

