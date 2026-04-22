Atlanta Braves entregó a la policía a prospecto boricua que huyó tras un accidente mortal en Florida

Atlanta Braves entregó a las autoridades a su prospecto de ligas menores, el boricua Jonathan Morales, quien huyó de la escena de un accidente mortal que mató a un padre de cuatro hijos en una autopista de Florida.

Jonatan Morales fue localizado horas más tarde después del accidente del pasado lunes gracias a que los oficiales de los Bravos reconocieran a su Mustang en el estacionamiento de la instalación de entrenamiento de primavera del equipo, CoolToday Park.

The vehicle was located and a suspect has been arrested… 18-year-old minor league baseball player.

Jonathan Matos Morales pic.twitter.com/BwKGr0QcI7 — Light inthe Darkness (@Darkside2Light) April 21, 2026

“La organización de los Bravos de Atlanta se puso en contacto con la Patrulla de Seguridad de Carreteras de Florida informando que podrían haber encontrado ese vehículo dentro de su complejo. Aconsejando que se sentían un 99,9 % seguros de que tenían el vehículo”, dijo el oficial Ken Watson.

“Inmediatamente enviamos a los agentes a la escena, nos pusimos en contacto con el personal legal de los Bravos y pudimos establecer que ese era de hecho el vehículo que estábamos buscando, y luego pudimos arrestar rápidamente a nuestro presunto conductor”, informó.

Después de su arresto, los Bravos reconocieron que Morales fue “anteriormente firmado” con el sistema de ligas menores del equipo. La franquicia declaró a Fox 13 que la organización está cooperando con las autoridades.

Florida High Patrol arrested 18-year-old Jonathan Matos Morales and impounded a 2022 Ford Mustang.



Morales is booked in the Manatee County Jail on two charges: Vehicular Homicide and Leaving a Crash Scene Involving Death. https://t.co/Weew8EER0n pic.twitter.com/A8acGloFPc — maybe danielle 💻🚛🇺🇸 (@maybedanielleee) April 21, 2026

El receptor de 18 años está detenido en la cárcel del condado de Manatee tras su arresto el pasado lunes. Según Fox 13, en su primera comparecencia ante el tribunal el martes, a Morales se le entregó una fianza de $200,000 dólares; se le ordenó la libertad supervisada.

Accidente del pelotero boricua

El pasado lunes por la mañana, según la Patrulla de Seguridad de Carreteras de Florida, el prospecto de 18 años conducía su Ford Mustang negro 2022 por la I-75 en el condado de Manatee cuando chocó con un Chevy Trailblazer que viajaba por el carril central.

El impacto empujó al vehículo hacia el carril derecho, donde fue golpeado por un semirremolque, que luego se desvió y se volcó. Ahí murió Owen Facey, de 34 años, padre de cuatro hijos, que fue declarado muerto en el lugar.

Según la policía, Morales se detuvo brevemente después de la colisión y luego huyó hacia el sur.

Antes del accidente mortal, se observó que el Mustang de Morales supuestamente “entraba y salía del tráfico”, detalló el oficial Ken Watson, y agregó que el conductor del camión nunca tuvo la oportunidad de detenerse a tiempo después de que el Trailblazer fuera empujado a su carril.

“Conduciendo un vehículo como ese de alto perfil, temprano en la mañana y con una carga completa, obviamente no pueden detenerse con un centavo”, explicó.

Atlanta Braves firmó a Morales proveniente de Puerto Rico para ligas menores el 23 de julio de 2025, asignándolo a los FCL Braves al día siguiente y activándolo el 4 de agosto antes de enviarlo a Cangrejeros de Santurce, un equipo profesional en San Juan, Puerto Rico, en noviembre.



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