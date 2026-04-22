Condenan a 3 años de prisión a hombre que robó bolso de Noem en restaurante, enfrenta deportación

Un tribunal federal en Washington condenó a tres años de prisión a Mario Bustamante Leiva, ciudadano chileno de 50 años, por una serie de robos cometidos en la capital de Estados Unidos, entre ellos el hurto del bolso de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La sentencia fue dictada por el juez federal de distrito Trevor McFadden, tras el proceso en el que el acusado se declaró culpable de un cargo de robo en primer grado y tres cargos de fraude electrónico.

¿Cuándo fue el robo a Kristi Noem?

El robo ocurrió el 20 de abril de 2025, cuando Noem cenaba con su familia en un restaurante de Washington. Según la fiscalía, Bustamante Leiva tomó del suelo un bolso Gucci sin saber que pertenecía a la funcionaria. En su interior había tarjetas de crédito y cerca de $3,000 dólares en efectivo.

Las cámaras de seguridad captaron al acusado observando en varias ocasiones el bolso antes de agacharse y sustraerlo. Posteriormente, utilizó las tarjetas de crédito de la víctima.

Seis díasd despues del robo, las autoridades detuvieron a Bustamante Leiva en la habitación de un motel en Washington. En el lugar encontraron el bolso y la cartera de Noem, una tarjeta de regalo adquirida con una tarjeta robada y $3,174 dólares en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, durante ese mismo mes el acusado cometió otros robos de bolsos a mujeres en restaurantes de la ciudad.

Mario Bustamante Leiva será deportado a Chile

Tras cumplir la condena de 36 meses de prisión, Bustamante Leiva, quien se encuentra en Estados Unidos de manera irregular, será deportado, informó la Fiscalía del Distrito de Columbia.

En un comunicado, la fiscal federal Jeanine Pirro señaló que el acusado llegó sin documentos a Washington para aprovecharse de los ciudadanos y afirmó que su historial delictivo “termina aquí”.

Por su parte, Noem, identificada en documentos judiciales únicamente por sus iniciales, calificó al responsable como un “delincuente habitual” en una declaración emitida el año pasado, en la que también reconoció el incidente.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, encargada de la política migratoria del país, hizo público el caso tras el robo ocurrido durante la cena con su familia.

Semanas antes de conocerse la sentencia, Noem fue cesada de su cargo el 5 de marzo por el presidente Donald Trump, en medio de cuestionamientos por operativos migratorios en Mineápolis y una campaña publicitaria de autopromoción.

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