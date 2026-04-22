Conoce a Ace, el nuevo campeón de tenis de mesa que no es humano

Ace, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la división de IA de Sony, demostró ser capaz de percibir, decidir y ejecutar movimientos con una velocidad y precisión superiores a las de los deportistas de élite en el tenis de mesa.

A diferencia de los hitos recientes en el atletismo robótico, el tenis de mesa representa un desafío técnico superior debido a la necesidad de predecir trayectorias complejas, gestionar efectos de bola y adaptarse en milisegundos a la estrategia del oponente.

Según reseñó EFE, el sistema Ace no es solo un brazo mecánico; es una integración de hardware de alta velocidad y redes neuronales avanzada. Utiliza una red de 9 cámaras con sensores de imagen de alta velocidad y un sistema de control de la mirada para no perder de vista la pelota.

El robot también posee un brazo robótico con ocho articulaciones, diseñado para una interacción física ágil y versátil, todo manejado por una IA que permite al robot no solo devolver golpes, sino planificar puntos mediante efectos y colocaciones agresivas.

El robot fue sometido a pruebas bajo las reglas oficiales de la liga profesional japonesa, enfrentándose a jugadores con más de una década de experiencia: Ace ganó 3 de 5 partidos contra deportistas de élite.

En pruebas realizadas en diciembre de 2025, el robot mostró mejoras significativas, logrando derrotar a uno de los dos profesionales enfrentados y a ambos jugadores de élite, gracias a una colocación de bola más agresiva y una mayor velocidad de golpeo.

Uno de los puntos más destacados por los investigadores Carlos Ribeiro y Esther Colombini es el potencial pedagógico de Ace. El ex olímpico Kinjiro Nakamura admitió, tras jugar contra la máquina, que el robot ejecuta jugadas que él nunca consideró posibles, abriendo una puerta para que los atletas humanos aprendan nuevas habilidades observando a la IA.

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