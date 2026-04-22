Controversia en East Village: demandan al alcalde Mamdani por albergue para personas sin hogar

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, defendió con firmeza la decisión de su administración de cerrar el centro de admisión para personas sin hogar ubicado en 30th Street para reubicarlo en Midtown, East Village, lo cual ha generado una controversia legal impulsada por residentes de este barrio, que buscan frenar la apertura del nuevo albergue en su comunidad.

La demanda, presentada esta semana ante la Corte Suprema de Manhattan por un grupo vecinal y varios residentes, cuestiona la rapidez con la que la ciudad avanzó en el plan para habilitar un nuevo centro de admisión para hombres en 8 East 3rd Street. Los demandantes alegan que el proceso fue apresurado y careció de la revisión pública adecuada, solicitando a un juez que detenga el proyecto antes de su fecha prevista de apertura, el 1 de mayo.

Un cierre “urgente” por condiciones críticas

Frente a las críticas, Mamdani argumentó que la decisión de cerrar el centro cercano al Bellevue Hospital responde a una “obligación urgente”, tanto legal como moral. Según el alcalde, las condiciones en el recinto han sido inaceptables durante años, con problemas estructurales y reportes recurrentes de violencia.

“El centro de admisión en 30th Street ha presentado condiciones inaceptables por años”, afirmó Mamdani, en declaraciones recogidas por Daily News. “Recibimos orientación experta que indicaba que desocupar ese sitio era una necesidad inmediata, no una recomendación a largo plazo”.

El cierre forma parte de un plan más amplio anunciado en marzo para desmantelar este espacio, descrito por autoridades y organizaciones como deteriorado y peligroso. La estrategia contempla redistribuir a los ocupantes en otros refugios de la ciudad antes de finalizar abril.

Nueva ubicación genera resistencia comunitaria

El nuevo centro propuesto en el East Village no es completamente nuevo: el edificio ya ha funcionado previamente como refugio para personas sin hogar. Sin embargo, la decisión de convertirlo en un punto principal de admisión ha generado resistencia entre residentes locales, quienes temen un impacto negativo en la seguridad y calidad de vida del vecindario.

La demanda sostiene que la ciudad utilizó procedimientos de emergencia para acelerar el traslado, evitando así ciertos requisitos de notificación pública y revisión comunitaria. Este argumento se ha convertido en el eje central del litigio, que podría retrasar o incluso detener la apertura del nuevo centro.

Para muchos vecinos, el problema no es únicamente la presencia de un refugio, sino la percepción de que la comunidad fue excluida del proceso de toma de decisiones. “No se trata de falta de empatía, sino de transparencia y planificación adecuada”, han señalado algunos residentes en declaraciones públicas.

Preocupaciones de organizaciones defensoras

La polémica no se limita a los residentes. Importantes organizaciones defensoras de personas sin hogar, como Legal Aid Society y Coalition for the Homeless, también han expresado inquietudes sobre la rapidez del cierre.

En un comunicado conjunto emitido cuando se anunció el plan, ambas entidades advirtieron que el cronograma ajustado “podría generar confusión y dificultades adicionales” para una población ya vulnerable.

Estas organizaciones han sido históricamente críticas de las políticas de refugio de la ciudad, argumentando que cambios abruptos en el sistema pueden afectar el acceso a servicios esenciales, como atención médica, asesoría legal y programas de reintegración.

Un sistema bajo presión creciente

La controversia se produce en un contexto de presión sin precedentes sobre el sistema de refugios de NYC. En los últimos años, la ciudad ha enfrentado un aumento sostenido en la población sin hogar, exacerbado por factores como la crisis de vivienda asequible, la inflación y la llegada de migrantes.

El centro de 30th Street ha sido durante mucho tiempo uno de los principales puntos de entrada al sistema de refugios, pero también uno de los más criticados. Informes previos han documentado hacinamiento, falta de recursos y condiciones sanitarias deficientes.

Para la administración de Mamdani, el cierre representa una oportunidad para reconfigurar el sistema y mejorar las condiciones de ingreso. Sin embargo, la transición no está exenta de riesgos, especialmente si no se garantiza una coordinación efectiva entre los distintos refugios de destino.

Debate entre urgencia y participación

El caso pone en evidencia una tensión recurrente en la gestión urbana: la necesidad de actuar con rapidez frente a situaciones críticas versus la obligación de garantizar procesos participativos y transparentes.

Por un lado, la alcaldía insiste en que la situación en 30th Street no admite demoras. Por otro lado, los demandantes argumentan que, incluso en contextos de emergencia, la ciudad debe cumplir con estándares básicos de consulta pública.

Expertos en políticas urbanas señalan que este tipo de conflictos no es inusual en la ciudad, donde la ubicación de refugios y centros de servicios sociales suele generar resistencia local, fenómeno conocido como “NIMBY” (Not In My Backyard).

¿Qué sigue para el proyecto?

El futuro inmediato del nuevo centro en East Village dependerá de la decisión judicial sobre la demanda. Si el tribunal concede la suspensión solicitada, la ciudad podría verse obligada a replantear su estrategia o a someter el proyecto a un proceso de revisión más amplio.

Mientras tanto, la administración Mamdani continúa defendiendo su enfoque como una medida necesaria para proteger la seguridad tanto de las personas sin hogar como del personal que trabaja en el sistema.

El desenlace de este conflicto podría sentar un precedente importante para futuras decisiones sobre infraestructura social en la ciudad, especialmente en un momento en que la demanda de servicios supera ampliamente la capacidad existente.

Sigue leyendo:

* NYC lanzará su primer centro de admisión exclusivo para mujeres sin hogar

* Mamdani reanuda desalojo de campamentos en Nueva York tras muertes por frío extremo

* Un nuevo plan apunta a cambiar cómo NYC enfrenta la crisis en el espacio público