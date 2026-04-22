Día de la Tierra 2026: arrestos tras protesta ambiental frente a Trump Tower en Midtown

Una protesta por el Día de la Tierra en pleno corazón de Manhattan terminó con arrestos este miércoles, luego de que un grupo de manifestantes bloqueara el tráfico frente a Trump Tower para denunciar las políticas ambientales de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con Daily Mail, cerca de 35 activistas se sentaron sobre la calzada de Fifth Avenue, a la altura de East 56th Street, alrededor de las 12:50 p.m., interrumpiendo la circulación vehicular en una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes alineados sobre el asfalto, sosteniendo pancartas con mensajes como “Activists not terrorists” (“Activistas, no terroristas”) y “Trump is the terrorist” (“Trump es el terrorista”), en clara crítica a las políticas ambientales impulsadas durante la administración del presidente de Estados Unidos.

En las imágenes también se observa la rápida intervención de la policía de Nueva York (NYPD), cuyos agentes procedieron a retirar a los manifestantes utilizando bridas plásticas, conocidas como “flex cuffs”, para inmovilizarlos antes de subirlos a un autobús policial.

Hasta el momento, un portavoz del NYPD indicó que no se tenía una cifra exacta de personas detenidas ni detalles sobre los cargos que podrían enfrentar. Sin embargo, este tipo de acciones suele derivar en acusaciones por desorden público, obstrucción de vías o resistencia al arresto, dependiendo de la conducta de los involucrados durante la intervención policial.

Protestas ambientales en aumento

La manifestación se suma a una serie de protestas que han ido en aumento en Nueva York y otras ciudades de EE.UU. en los últimos años, especialmente en fechas simbólicas como el Día de la Tierra. Organizaciones ambientalistas han intensificado sus acciones para llamar la atención sobre temas como el cambio climático, la contaminación y la protección de recursos naturales.

En este caso, los activistas buscaban visibilizar lo que consideran retrocesos en materia ambiental durante la administración Trump, incluyendo la flexibilización de regulaciones y la salida de acuerdos internacionales relacionados con el clima.

Aunque no hubo declaraciones inmediatas de representantes del presidente Trump sobre este incidente, las protestas frente a Trump Tower han sido frecuentes desde su llegada a la política nacional. El edificio, ubicado en Midtown Manhattan, se ha convertido en un punto simbólico para manifestaciones tanto a favor como en contra de sus políticas.

Se espera que en las próximas horas el NYPD proporcione más información sobre el número exacto de detenidos y los cargos que podrían enfrentar.

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