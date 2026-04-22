Disney reanimó tres secuencias musicales en lengua de señas

La animación de Disney acaba de abrir una puerta que llevaba tiempo esperando atención y es mostrar la música también con las manos.

Ese fue el mensaje detrás del primer adelanto de “Songs in Sign Language”, una producción que llegará a Disney+ y Hulu el 27 de abril y que coloca a la Lengua de Señas Americana en el centro de tres números musicales muy conocidos por el público.

El estreno coincide con el Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas en los Estados Unidos y recupera el trabajo del director y animador Hyrum Osmond, nombre clave en Walt Disney Animation Studios. Él había trabajado antes en proyectos como “Olaf presenta”, pero esta vez decidió volver sobre canciones recientes del estudio para reinterpretarlas desde el ASL.

Tres canciones icónicas, un nuevo enfoque expresivo

El proyecto toma como base “The Next Right Thing” de Frozen 2, “We Don’t Talk About Bruno” de Encanto y “Beyond” de Moana 2. Las tres fueron reconstruidas a partir de los archivos originales, un recurso que sólo era posible porque se trata de producciones recientes cuyo material digital aún está disponible en el estudio.

Osmond explicó en un evento con prensa que “en la mayoría de los casos, creamos animación completamente nueva”, ya que la idea no consistía en añadir un recuadro con intérpretes, sino en integrar la lengua de señas dentro de la escena. Los personajes incorporan gestos, expresiones y movimientos que son parte directa de la gramática de ASL, ampliando la manera en que esas canciones existen en pantalla.

El director también buscó variedad entre los números seleccionados como un tema enérgico, otro más íntimo y una canción procedente de una historia ambientada en un lugar distinto del mundo, con lo que la propuesta adquiere un alcance más diverso.

Un origen íntimo y un equipo comprometido

El impulso de Osmond para esta idea tiene raíces personales. Él creció con un padre sordo, con quien nunca logró “conectar realmente” porque no aprendió lengua de señas en su infancia. Por eso, considera que esta producción puede “derribar barreras” y tender nuevos puentes entre la comunidad Sorda y las narrativas que ofrece Disney.

El director contó a “Cartoon Brew” que el proyecto estuvo en desarrollo durante años antes de llegar a Jennifer Lee, entonces directora creativa de WDAS, y a Clark Spencer, actual presidente del estudio. Ambos apoyaron la iniciativa, que comenzó de forma modesta y fue creciendo hasta la escala que hoy presenta.

Una vez aprobado, Osmond reunió a más de 20 animadores que se sumaron de manera voluntaria, muchos de ellos con vínculo personal con la comunidad Sorda. Para garantizar autenticidad, trabajó junto a DJ Kurs, director artístico de Deaf West Theatre, y con la coreógrafa Catalene Sacchetti. Además, un grupo de ocho intérpretes de Deaf West grabó secuencias coreografiadas en ASL que sirvieron como referencia para todo el equipo de animación.

Aunque el proyecto trabaja específicamente con la Lengua de Señas Americana, recuerda que cada país y comunidad Sorda tiene su propia lengua, con gramática y matices propios. Aun así, la iniciativa podría inspirar experiencias similares en otras partes del mundo.

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