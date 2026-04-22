El sorprendente rescate de un oso que trepó a un árbol en Albany

Un inusual visitante silvestre convirtió una tranquila madrugada en un espectáculo inesperado en Albany.

Un oso negro fue visto trepado en lo alto de un árbol en un vecindario residencial, lo que provocó el cierre de calles, la movilización de autoridades y la curiosidad de decenas de vecinos que se congregaron para observar la escena.

De acuerdo a información publicada por CBS 6 Albany, el avistamiento ocurrió alrededor de las 2 a.m. del martes, cuando residentes de Raymo Street y Second Avenue notaron la presencia del animal. Según testimonios, el oso había escalado un árbol alto y permanecía allí sin intención de bajar, lo que generó incertidumbre y alarma en la comunidad.

Con el paso de las horas, la situación atrajo a más personas. Algunos vecinos salieron de sus casas aún en pijama, mientras otros llegaron tras enterarse por fotografías compartidas en redes sociales. La escena, poco común en una zona urbana, rápidamente se convirtió en un punto de reunión.

“Cuando recibí la llamada, dije: ‘¿Un oso? No puede ser'”, relató una residente que acudió al lugar tras ver imágenes del animal. “Luego pensé: ‘Voy para allá'”. Otra vecina contó que su esposo la despertó en plena madrugada para avisarle que había un oso en el árbol frente a su casa. Desde entonces, permaneció atenta a cada movimiento del animal.

Ante la creciente concentración de personas y el riesgo potencial, la policía de Albany decidió cerrar varias calles cercanas, incluyendo un tramo de Second Avenue y la intersección de Garden Street con Raymo Street. La medida buscaba proteger tanto a los residentes como al propio animal, evitando situaciones de estrés o peligro.

Horas más tarde, equipos del Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC) llegaron al lugar para evaluar la situación. El manejo de fauna silvestre en áreas urbanas requiere decisiones cuidadosas, especialmente cuando se trata de especies como los osos negros.

De acuerdo con especialistas, el objetivo principal en estos casos es permitir que el animal regrese a su hábitat por sus propios medios. Sin embargo, las condiciones del entorno juegan un papel clave en la estrategia a seguir.

En este caso, la presencia de viviendas, cercas y una autopista cercana complicaba la posibilidad de que el oso descendiera de forma segura y encontrara una ruta de escape. Ante estos factores, las autoridades optaron por intervenir directamente.

“Es un proceso que implica múltiples decisiones”, explicó un biólogo del DEC. “Lo ideal es que el oso se vaya por sí solo, pero en un entorno tan denso eso puede representar más riesgos que beneficios”.

Captura controlada y caída impactante

El plan incluyó la instalación de redes y material acolchado en la base del árbol, con el fin de amortiguar una posible caída. Los agentes esperaron el momento adecuado para actuar y, poco antes del mediodía, el oso fue tranquilizado con un sedante.

Sin embargo, el desenlace no estuvo exento de tensión. A medida que el sedante comenzaba a hacer efecto, el animal trepó aún más alto, lo que aumentó la preocupación entre los presentes. Minutos después, perdió fuerza y cayó..

El equipo reaccionó rápidamente para asegurar al oso y verificar su estado de salud. Afortunadamente, el operativo fue exitoso y el animal no sufrió daños graves, según informaron las autoridades.

¿Por qué aparecen osos en zonas urbanas?

Aunque sorprendente para muchos, este tipo de encuentros no es completamente inusual. Albany se encuentra cerca de corredores naturales que conectan con áreas boscosas como las montañas Catskill, lo que facilita el desplazamiento de fauna silvestre hacia zonas habitadas.

Durante la primavera, estos avistamientos pueden aumentar debido a un comportamiento natural de los osos jóvenes, especialmente los machos. En esta etapa, suelen alejarse de sus áreas de origen en busca de alimento y nuevos territorios.

La combinación de expansión urbana y disponibilidad de recursos, como basura o restos de comida, puede atraer a estos animales a vecindarios residenciales, incrementando las probabilidades de encuentros inesperados.

Reubicación y antecedentes

Tras su captura, el oso fue trasladado a una zona segura en las montañas Catskill, donde fue liberado nuevamente en su entorno natural. Este procedimiento busca minimizar el contacto con humanos y reducir riesgos tanto para el animal como para la comunidad.

No es la primera vez que Albany experimenta una situación similar. En mayo de 2022, otro oso fue encontrado en un árbol dentro del Washington Park. En aquella ocasión, también fue capturado y reubicado con éxito.

Sin embargo, el destino de ese animal fue trágico: un año después, murió tras ser atropellado en una carretera en Pensilvania, lo que pone en evidencia los desafíos que enfrentan los animales silvestres al desplazarse por territorios cada vez más fragmentados.

El incidente ha reavivado el debate sobre la coexistencia entre humanos y fauna silvestre en áreas urbanas. Expertos recomiendan a los residentes evitar dejar alimentos al aire libre, asegurar la basura y mantener distancia ante cualquier avistamiento.

Además, subrayan la importancia de no intentar acercarse o interactuar con estos animales, ya que pueden reaccionar de forma impredecible si se sienten amenazados.

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