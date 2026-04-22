Fallece el cineasta argentino ganador de un Oscar Luis Puenzo

Este martes, 21 de abril, se dio a conocer la noticia del lamentable deceso de uno de los directores argentinos más influyentes en el crecimiento del séptimo arte en su país y en toda la región latinoamericana: Luis Puenzo, ganador del Oscar como Mejor Película Extranjera con “The Official Story”.

La súbita noticia se informó a través de un comunicado emitido por la entidad que nuclea a los autores cinematográficos en ese país, Argentores. “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy (21 de abril) en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, resaltaron.

“The Official Story”, la cinta que cambió la vida de Luis Puenzo

En 1985 hubo un lanzamiento liderado por Puenzo, que marcó la historia del cine albiceleste; se trató de “La Historia Oficial”, una producción que tuvo mucho riesgo en su proceso de grabación y que finalmente superó las expectativas. Eso debido a que en 1986 sellaron su éxito internacional, tras ser una trama que quedó para siempre en la Academia.

La sinopsis de esta película se basó en contar todo lo que realmente ocurría en los tiempos de dictadura en Argentina, atrocidades que persistían durante 1983, año en el que iniciaron sus grabaciones y por lo que, bajo amenazas, Puenzo decidió culminar su proyecto, el cual evidentemente tuvo un impacto social, artístico y profesional desde su estreno en 1985, siendo la primera cinta argentina de todos los tiempos con un Oscar

Luis Puenzo se sintió honrado tras hacer historia con su Oscar

La edición número 58 será recordada por esa hazaña que logró este cineasta y por sus palabras directas: “Aceptando este honor, no puedo olvidar que otro 24 de marzo, hace diez años hoy, sufrimos el último golpe militar. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a dar comienzo a nuestros nuevos sueños”. La película también ganó el Globo de Oro, el Cóndor de Plata y fue premiada en Cannes.

Puenzo y su coautora, Aída Bortnik, recibieron además la nominación al Oscar al Mejor Guion Original. Se fue su cuerpo, pero los expertos del séptimo arte recordarán con mucho cariño a un Luis Puenzo que dejó una gigantesca huella en el cine argentino y latinoamericano.

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