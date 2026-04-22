Hannah Murray, la actriz de “Game of Thrones” que cuenta en su libro cómo terminó en un centro de rehabilitación psiquiátrico

En muchas ocasiones, el talento que está después de los protagonistas no toma mucho auge en cuanto a la opinión pública se refiere, pero su trabajo no debe pasar desapercibido, e incluso también sus proyectos adicionales al material audiovisual que presentaron. Uno de esos casos es el de la actriz Hannah Murray, que pocos recuerdan y que está a punto de estrenar un libro donde relata la experiencia que vivió cuando inconscientemente fue parte de una secta que la llevó a tener un trastorno de bipolaridad.

La británica interpretó a Gilly en la famosa serie de “Game of Thrones” y también fue parte del reparto del drama adolescente “Skins”, encarnando Cassie, siendo estos dos proyectos que tuvieron una increíble receptividad por el público y de los que actualmente se sigue hablando.

Una vida “infernal” detrás de las cámaras

Aunque su vida profesional estaba siendo exitosa, todo resultó ser lo contrario en su vida personal y eso es lo que trata de reflejar Murray dentro de su nuevo proyecto.

Todas las exigencias de su ocupada vida la llevaron al colapso mental y también al físico. Es por esa razón que, tras creerse sin alternativas, la británica aceptó una “sanación espiritual” y es allí donde terminó siendo parte de una secta religiosa, según indica People.

Un libro que muestra el lado oscuro que le tocó vivir a Murray

La experiencia personal de Hannah narrada a través de palabras con el libro denominado “The Make-Believe” se estrena el próximo 28 de mayo y se espera que haya una linda enseñanza detrás de todo el sufrimiento que vivió esta actriz, el cual ya fue exitosamente superado.

La expectativa con el libro está en que Murray se involucró en una secta, en la cual tuvo que gastar también mucho dinero, y que, además, le ocasionó un trastorno bipolar, por lo que tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico.

Esto dice Hannah Murray tras su hazaña biográfica

Sin duda alguna, haber superado todas esas dificultades que te llevan a un nivel que se debe saber controlar para no terminar de hundirte, significa una hazaña a nivel personal para la británica, algo que vale mucho más que cualquier trabajo audiovisual que pudo haber hecho.

Por la compleja experiencia que tuvo, Murray necesitó de siete años para culminar su libro e indicó que se sintió empoderada durante el proceso creativo con el que narró su historia. “Estoy muy orgullosa de este libro”, mencionó Hannah Murray.

Sigue leyendo: