Meryl Streep rechaza la idea de escribir su autobiografía: “Demasiado aburrido”

La actriz Meryl Streep rechazó la idea de escribir su autobiografía, a pesar de tener una de las carreras más exitosas de Hollywood.

La legendaria actriz asistió al programa Front Row de SiriusXM, conducido por Andy Cohen, junto con sus coprotagonistas de “The Devil Wears Prada 2”: Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Durante la conversación, el conductor le preguntó sobre la posibilidad de que escribiera sus memorias en un futuro.

“No, no”, respondió Streep de manera tajante. Meryl Streep explicó la simple razón detrás de su negativa. “Demasiado aburrido. En serio”, aseveró.

Meryl Streep se apoyó en su compañero de reparto Stanley Tucci, quien tiene experiencia en el género autobiográfico como autor de tres libros de cocina. “Sí, confía en mí”, dijo Tucci entre risas.

Aunque no escribiría la historia de su vida, Meryl Streep sí disfruta leer las autobiografías de otras celebridades. De hecho, se declaró fan de la biografía de Barbra Streisand “My Name Is Barbra”, publicada en 2023.

“¿Cómo no iba a leerlo? Por supuesto. Fue fantástico. Lo escuché, que era la única manera”, dijo en el programa.

Meryl Streep se encuentra en medio de la promoción de la secuela del éxito de 2006 “The Devil Wears Prada 2” junto con el elenco original conformado por Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La afamada actriz vuelve a interpretar el personaje de Miranda Priestly, la estricta editora en jefe de la ficticia revista Runway, un personaje que se ha dicho durante años que estuvo inspirado en Anna Wintour, la exjefa de redacción de la revista Vogue.

De hecho, Meryl Streep dijo que no conoció a Anna Wintour antes de dar forma a su personaje en la primera película. “Solo quería crear mi propia Miranda. Quería que fuera algo mío, y que reflejara quién sería yo si estuviera al mando, porque ese es mi sueño, pero nunca se ha hecho realidad”, señaló.

La cinta estuvo a cargo del director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna. El elenco se completa con Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

“The Devil Wears Prada 2” se estrenará el 1 de mayo en las salas de cine de Estados Unidos. En Latinoamérica y el resto de los países se estrenará el 30 de abril.

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