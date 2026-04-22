Mujer inicia negocio de grabación de bodas con $1,000 y genera $1.7 millones en menos de un año

Lo que comenzó como una inversión menor a $1,000 terminó convirtiéndose en un negocio millonario en menos de un año para una emprendedora en Estados Unidos, impulsado por redes sociales y una idea inspirada en su propia boda.

Anne Marie Carroll, de 29 años y residente de Denver, fundó la empresa Wedding Weekender en abril de 2025, tras invertir aproximadamente $680 en una videocámara Sony comprada en Amazon y otros $290 en la creación de un sitio web en Squarespace.

De una idea personal a un negocio viral

La idea surgió después de su boda en agosto de 2024, cuando no quedó satisfecha con los altos costos de los servicios tradicionales de video, que pueden rondar los $4,000 en promedio en Estados Unidos, según datos de Zola.

Carroll optó entonces por contratar a un estudiante universitario y comenzó a notar que amigos suyos también reducían gastos en video para priorizar fotografía.

Al mismo tiempo, observó el regreso de cámaras digitales y desechables entre jóvenes, lo que la llevó a combinar nostalgia y ahorro en su modelo de negocio.

Cómo funciona el servicio

Wedding Weekender ofrece alquiler de videocámaras para bodas y edición de material grabado.

Su paquete básico cuesta $729 e incluye el préstamo de una cámara durante una semana y un video editado de entre tres y cinco minutos.

El paquete deluxe, por $989, incluye dos cámaras y un video de cinco a siete minutos.

Crecimiento acelerado en semanas

Carroll utilizó su primera cámara para grabar contenido en TikTok explicando su idea, incluso antes de tener clientes reales.

Dos videos virales publicados a inicios de mayo de 2025, que superaron en conjunto las 300,000 visualizaciones, detonaron la demanda.

En solo 10 días desde el lanzamiento, logró 50 pedidos y más de $36,000 en ventas.

Para marzo de 2026, el negocio ya había superado el millón de dólares en ingresos.

Más de $1.7 millones en menos de un año

A menos de cumplir su primer año, la empresa acumula más de 2,000 pedidos y ha entregado más de 650 videos.

Las ventas totales ya superan los $1.7 millones, y Carroll estima que alcanzará los $2 millones para mayo.

Por qué funciona el modelo

Carroll atribuye el éxito a una tendencia entre jóvenes que buscan contenido más auténtico y menos producido.

“Los videógrafos son muy talentosos en lo que hacen, pero creo que la gente simplemente quiere videos que te hagan volver al momento en sí, y que no sean tan tipo tráiler de película”, explicó.

También destacó que este formato permite a los invitados participar más activamente en la grabación.

“Este tipo de contenido se siente tan real porque actúas muy diferente cuando es tu amigo o primo quien está detrás de la cámara en lugar de un videógrafo”, añadió.

De ingreso extra a negocio principal

Inicialmente, Carroll lanzó el proyecto como una actividad secundaria mientras trabajaba en publicidad.

Sin embargo, tras dos meses de rápido crecimiento, decidió dedicarse por completo al negocio en julio de 2025.

“Siempre he tenido el objetivo de trabajar para mí misma”, afirmó. “Así que cuando surgió esta oportunidad, y había claramente suficiente demanda para hacerlo a tiempo completo y ganar lo mismo, no fue tan difícil dar el salto”.

Un negocio que se financió solo

El flujo inicial de pedidos permitió que el negocio se financiara por sí mismo desde el inicio.

“Con ese dinero pudimos seguir comprando más cámaras, empaques y todo lo necesario”, explicó.

Actualmente cuenta con un equipo de cuatro empleados de tiempo completo en operaciones, además de editores freelance.

Expansión internacional

Wedding Weekender ya ofrece servicios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, y cuenta con reservas confirmadas hasta 2027.

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