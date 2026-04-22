Pakistán se reúnen con embajador de Irán para analizar extensión de tregua con Estados Unidos

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sostuvo este miércoles una reunión con el embajador de Irán, Reza Amiri Moghadam para reactivar las negociaciones de paz con Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump confirmara una extensión del alto el fuego en la región.

“Reza Amiri Moghadam, embajador de la República Islámica de Irán, se reunió con el primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif el 22 de abril de 2026 para discutir la situación regional actual y los esfuerzos de paz”, señaló la Oficina del primer ministro pakistaní.

En la reunión también participó el canciller pakistaní, Ishaq Dar, quien previamente mantuvo un encuentro con la Alta Comisionada británica, Jane Marriott.

El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que la conversación se centró en “los continuos esfuerzos de Pakistán por facilitar el diálogo”.

Obstáculos en la mesa de negociación

Pese a los intentos de mediación en Islamabad, las posiciones entre las delegaciones lideradas por JD Vance y el iraní Qalibaf presentan fricciones. Irán ha condicionado su participación en futuras rondas de diálogo al levantamiento del bloqueo naval en sus puertos.

EE.UU., por su parte, mantiene la restricción a pesar de la tregua vigente. La tensión aumentó el pasado miércoles tras reportes del Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) y la cadena BBC sobre ataques de fuerzas iraníes contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio de crudo.

¿Qué sigue para alcanzar la tregua total?

El gobierno pakistaní hizo una gira por Qatar, Arabia Saudita y Turquía para sumar apoyos. Sharif expresó su gratitud por la pausa en las hostilidades.

“En mi nombre personal y en nombre del Mariscal de Campo Syed Asim Munir, agradezco sinceramente al presidente Trump por haber aceptado amablemente nuestra solicitud de extender el alto el fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos sigan su curso”, apuntó.

El primer ministro manifestó su intención de alcanzar “un acuerdo de paz integral durante la segunda ronda de conversaciones programada en Islamabad”, aunque los organismos oficiales aún no han establecido una fecha para el reinicio de las sesiones.

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