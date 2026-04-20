David Harbour se une al elenco de “John Rambo”
La película que se está preparando sobre la juventud de Rambo incluirá a David Harbour como su oficial al mando
Esta semana se ha informado que David Harbour será parte de “John Rambo”, la precuela que se está preparando para contar la historia de juventud del militar y luchador.
Harbour, ampliamente conocido por su personaje en “Stranger Things”, se encargará de interpretar al mayor Trautman, oficial al mando de Rambo. Hay que recordar que la versión joven de Rambo será interpretada por Noah Centineo.
Esta película dirigida por Jalmari Helander se unirá a la lista de seis películas ya estrenadas de la saga: “First Blood” (1982), “Rambo: First Blood Part II” (1985), “Rambo III” (1988), “Rambo” (2008) y “Rambo: Last Blood” (2019), todas estas fueron protagonizadas por Sylvester Stallone.
El año pasado, Stallone llegó a confesar que había considerado la idea de protagonizar él mismo esta precuela y ayudarse de la inteligencia artificial para rejuvenecer.
“La IA es lo suficientemente sofisticada como para recorrer Saigón y verlo a los 18 años y usar básicamente la misma imagen. Así que no es tan descabellado”, dijo el actor de 79 años en el podcast “Bingeworthy”.
El guion de esta nueva película estuvo a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Según “Variety”, su rodaje se ha estado llevando a cabo en Tailandia, aunque ahora es que se ha confirmado la incorporación de Harbour.
Por ahora no se ha confirmado una fecha de estreno para “John Rambo”.
Este nuevo proyecto se une a una agenda ya comprometida que Harbour tiene este año, pues en diciembre estrenará “Avengers: Doomsday”, donde interpreta a Alexei Shostakov. Incluso, a inicios de año se informó que había abandonado un proyecto junto con Pedro Pascal tras el tiempo que tuvo que dedicar a la promoción de la última temporada de “Stranger Things” para Netflix.
