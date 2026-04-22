Proponen en Nueva York limitar a una hora diaria el uso de redes sociales en menores

La concejal Althea Stevens, quien representa a partes de El Bronx y preside el Comité de Niños y Jóvenes, presentó ante el Concejo Municipal una de las propuestas más ambiciosas del país para regular el uso de redes sociales entre menores de edad. Se trata de un proyecto que busca imponer límites estrictos al tiempo de conexión y restringir prácticas del modelo de negocio de las grandes plataformas digitales.

La medida planteada por la legisladora local no es poca cosa: establecería que los menores de 17 años no podrán utilizar redes sociales por más de una hora al día, salvo que exista una autorización expresa de padres o tutores.

De aprobarse, compañías como Meta, TikTok y Google tendrían que implementar sistemas capaces de medir el uso diario por usuario, bloquear el acceso una vez alcanzado el límite y verificar el consentimiento parental en caso de excepciones.

En los hechos, esta regulación propuesta desde la Gran Manzana, implicaría una transformación significativa en el funcionamiento actual de servicios como Instagram, YouTube o Facebook.

“Realmente debemos comenzar a analizar qué implica regular las redes sociales y asegurarnos de contar con estudios adecuados para examinar de qué manera están afectando a nuestros hijos”, destacó Stevens en una audiencia de supervisión realizada este martes para analizar medidas más integrales para enfrentar la relación entre el uso de las redes sociales y problemas de salud mental de los jóvenes y adolescentes.

Este proyecto que forma parte de un paquete para abordar el uso adictivo de estas plataformas, también apunta al corazón del modelo digital al prohibir la publicidad dirigida a menores y el uso de algoritmos para recomendar contenido personalizado.

Frenos y sanciones

En efecto, los legisladores buscan reducir la exposición de los jóvenes a dinámicas diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla y el consumo continuo de contenido.

Asimismo, esta iniciativa contempla sanciones económicas de al menos $5,000 dólares por cada infracción, así como la posibilidad de demandas civiles contra las plataformas en caso de incumplimiento o de daños a menores.

Un informe de 2024 del Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) reveló que los adolescentes que utilizan las redes sociales reportan tasas más elevadas de ansiedad y depresión, así como una mayor exposición a otras experiencias nocivas en línea, tales como el ciberacoso, el contenido perturbador y las presiones asociadas con la comparación social.

Además, las autoridades de salud de la Gran Manzana sistemáticamente han recomendado a los padres con niños menores de 14 años a prohibirle el acceso a estas plataformas.

En paralelo, la concejal Stevens impulsa otra medida que obligaría a la municipalidad a estudiar los efectos de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes, a través de la publicación de informes en coordinación con autoridades sanitarias que deberían incluir recomendaciones sobre edades apropiadas de uso y límites de tiempo diario.

En la cámara municipal neoyorquina en este momento corren otras iniciativas que apuntan a la dirección de monitorear más el uso de las plataformas sociales.

En esta dirección, la concejal Natasha Williams, propone investigar la relación entre altercados físicos entre jóvenes y su actividad previa en plataformas digitales. El estudio buscaría identificar patrones que permitan prevenir conflictos, incluyendo posibles estrategias de monitoreo y orientación sobre el comportamiento en línea.

“Muy difícil”

La tendencia es que las empresas tecnológicas han reaccionado siguen reaccionando judicialmente contra este tipo de regulaciones, argumentando que constituyen una amenaza a la libertad de expresión.

En entrevista con la publicación Gothamist, Justin Harrison, asesor legal de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), afirmó que el proyecto de ley del Concejo Municipal que se asoma en el Concejo Municipal sería inconstitucional y difícil de aplicarse.

“Si el proyecto de ley se convierte en ley, es probable que los adultos también tengan que demostrar su edad para evitar el límite de una hora. Esto podría crear más obstáculos inconstitucionales a la libertad de expresión, especialmente para los grupos vulnerables que tal vez no tengan fácil acceso a documentos de identidad“, argumentó.

En ese sentido, estas nuevas propuestas se alinean con un movimiento más amplio en todo el país que busca establecer mayores controles sobre el entorno digital en el que interactúan los jóvenes.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió recientemente la inclusión de etiquetas de advertencia sobre las redes sociales dirigidas a los niños y prohibió el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas.

En 2024 la Administración de Eric Adams presentó una denuncia formal contra cinco de las más grandes plataformas de redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube. La demanda sigue activa en el sistema judicial, pero está avanzando lentamente con otros procesos similares en todo el país.

El dato:

77% de los estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York reconocieron en una encuesta de 2021, que transcurrían tres o más horas por día frente a pantallas de sus teléfonos.

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