Raw Farm retira del mercado lotes de queso cheddar crudo vinculado a brote de E. coli

La empresa Raw Farm, LLC, inició el retiro voluntario del mercado de siete presentaciones de su queso Cheddar crudo tras una investigación conjunta de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las autoridades sanitarias vinculan estos productos con un brote multiestatal de E. coli que ya ha afectado a consumidores en varios estados.

Aunque la compañía inició el retiro el 2 de abril de 2026 a solicitud de los organismos sanitarios de Estados Unidos, lo hace bajo protesta. La empresa insiste en que, según sus controles internos, no se han encontrado evidencias de patógenos en los productos terminados.

Uno de sus argumentos principales para defender la seguridad de su cheddar elaborado con leche no pasteurizada es el estricto cumplimiento de la sección 133.113 del CFR.

Estado del brote y cifras oficiales

Hasta el 3 de abril de 2026, los CDC han reportado nueve personas infectadas con la cepa de E. coli causante del brote en tres estados. El balance actual indica:

3 personas hospitalizadas .

. 1 paciente con síndrome urémico hemolítico (SUH) , una complicación renal grave.

, una complicación renal grave. Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos.

¿Cuáles son los lotes afectados por el retiro?

Crédito: FDA | Cortesía

Crédito: FDA | Cortesía

Crédito: FDA | Cortesía

Se insta a los consumidores a revisar sus refrigeradores y verificar los siguientes datos de empaque para evitar riesgos a la salud:

Bloque Cheddar ligeramente salado (8 oz / 227 g): Lote 20251027-2 | Vence: 23/08/2026 | UPC: 835204001177.

Lote 20251027-2 | Vence: 23/08/2026 | UPC: 835204001177. Bloque Cheddar ligeramente salado (80 oz): Lote 20251015-4 | Vence: 8/11/2026 | UPC: 835204001160.

Lote 20251015-4 | Vence: 8/11/2026 | UPC: 835204001160. Bloque Cheddar ligeramente salado (16 oz / 454 g): Lote 20251027-4 | Vence: 23/08/2026 | UPC: 835204000156.

Lote 20251027-4 | Vence: 23/08/2026 | UPC: 835204000156. Queso cheddar rallado original (Bolsa 80 oz): Lote 20260205 | Vence: 5/6/2026 | UPC: 835204000194.

Lote 20260205 | Vence: 5/6/2026 | UPC: 835204000194. Bloque Cheddar con jalapeño (16 oz): Lote 20251128-1J | Vence: 24/09/2026 | UPC: 835204000354.

Lote 20251128-1J | Vence: 24/09/2026 | UPC: 835204000354. Queso cheddar rallado ligeramente salado (8 oz): Lote 20260212 | Vence: 13/05/2026 | UPC: 835204001184.

Lote 20260212 | Vence: 13/05/2026 | UPC: 835204001184. Bloque Cheddar con jalapeño (8 oz): Lote 20251128-2J | Vence: 24/09/2026 | UPC: 835204000330.

Síntomas de infección por E. coli

La Escherichia coli O157:H7 es una bacteria que puede provocar una infección intestinal severa. Los síntomas más comunes incluyen:

Cólicos abdominales intensos .

. Diarrea con sangre .

. Vómitos y malestar general.

Por lo general, la infección por E. coli ocurre por el consumo de alimentos contaminados, especialmente vegetales crudos, agua no tratada o carne de res poco cocida.

El margen de recuperación es de una semana para los adultos sanos. Mientras que el tiempo de recuperación promedio es de una semana para adultos sanos, los niños pequeños y los adultos mayores enfrentan un mayor peligro.

Los CDC advierten que la infección puede derivar en afecciones potencialmente mortales, como el síndrome urémico hemolítico (SUH), insuficiencia renal, hipertensión arterial o complicaciones neurológicas crónicas.

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