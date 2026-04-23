8 trabajos que requieren poca experiencia y pagan más de $60 por hora

Existen profesiones bien remuneradas que, aunque requieren habilidades específicas o formación técnica, no necesariamente exigen una larga trayectoria laboral previa. Diversos sectores ofrecen salarios superiores a $60 por hora con perspectivas de crecimiento en los próximos años.

A continuación, un repaso de ocho opciones destacadas. La información de los salarios proviene de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).

1. Actuario

Salario medio: $60.47 por hora

Se encarga de analizar riesgos financieros utilizando datos y estadística. Es una de las carreras con mayor proyección, con un crecimiento estimado de 22% hasta 2034.

Muchas personas comienzan aprobando exámenes actuariales básicos y desarrollando habilidades en Excel o programación.

2. Gerente de relaciones públicas y recaudación

Salario medio: $63.88 por hora

Estos profesionales gestionan la imagen de organizaciones y campañas de recaudación. La experiencia previa puede incluir voluntariado o roles en comunicación, lo que facilita el acceso al puesto.

3. Gerente de ventas

Salario medio: $66.38 por hora

Supervisan equipos comerciales y coordinan la entrega de productos o servicios. Se proyecta un crecimiento de 5% entre 2024 y 2034. Habilidades en comunicación y liderazgo son clave.

4. Científico político

Salario medio: $67.01 por hora

Analiza sistemas políticos y su funcionamiento. Aunque muchos tienen estudios en el área, también existen puestos iniciales enfocados en investigación y análisis de datos.

5. Gerente de compensaciones y beneficios

Salario medio: $67.48 por hora

Diseña programas de salarios y prestaciones para empleados. Experiencia en áreas como recursos humanos, finanzas o administración puede ser suficiente para iniciar en este campo.

6. Controlador de tráfico aéreo

Salario medio: $69.51 por hora

Coordina el movimiento de aeronaves para garantizar la seguridad. No requiere experiencia previa en aviación, ya que la capacitación se realiza en el trabajo, aunque puede solicitarse formación técnica o un grado asociado.

7. Gerente de marketing

Salario medio: $76.76 por hora

Desarrolla estrategias para promocionar productos o servicios. Aunque muchos llegan con experiencia, también es posible acceder con proyectos propios y habilidades demostradas. Se esperan 26,100 vacantes hasta 2034.

8. Gerente de sistemas informáticos

Salario medio: $82.31 por hora

Supervisa operaciones tecnológicas dentro de empresas. No siempre se requiere experiencia gerencial previa si se cuenta con trayectoria en roles básicos de tecnología. El sector crecería 15% hasta 2034, con más de 101,600 vacantes proyectadas.

Oportunidades bien pagadas

Estas profesiones destacan por combinar salarios elevados con oportunidades de entrada relativamente accesibles para quienes desarrollan habilidades específicas o formación técnica.

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