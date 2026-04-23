Adelanto de “Practical Magic 2” ya está aquí con sorpresas

El universo de “Practical Magic” vuelve a escena, y esta vez lo hace con la emoción de un reencuentro largamente esperado. Sandra Bullock y Nicole Kidman retoman sus papeles como las hermanas Owens en “Practical Magic 2”, cuyo primer adelanto fue presentado por Warner Bros. tras su exhibición en CinemaCon, la convención anual de exhibidores celebrada en Las Vegas.

La dirección de este nuevo capítulo queda en manos de Susanne Bier, quien apuesta por un tono más luminoso y juguetón sin restarle intensidad al conflicto central.

La historia, descrita por el estudio como un regreso “a un mundo impregnado de travesuras a la luz de la luna y poderosa magia ancestral”, vuelve a situar a Sally y Gilly frente a la maldición que persigue a la familia desde hace generaciones. El adelanto confirma que esta secuela abraza el caos, el humor y la energía emocional que hicieron de la película de 1998 un clásico querido.

Esta vez, Sally enfrenta un nuevo tipo de desafío. Sus hijas ya son adultas y viven sus propias historias, mientras ella intenta mantener cierta estabilidad. Gilly, por su parte, disfruta de una vida tranquila en compañía de un gato negro, al menos hasta que el personaje interpretado por Lee Pace irrumpe para arrastrarlas fuera de su cotidiano rincón de Nueva Inglaterra. Ese quiebre las envía a una misión que promete tensión, humor y el toque sobrenatural que define la saga.

Reencuentros, nuevas caras y una historia literaria detrás

Además de Bullock y Kidman, el reparto reúne a nombres que despertaron entusiasmo desde el anuncio. Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod se suman a esta nueva etapa, mientras que las queridas Stockard Channing y Dianne Wiest regresan como las tías Frances y Jet Owens, esenciales en la identidad de la cinta original.

El guion de “Practical Magic 2” llega firmado por Akiva Goldsman y Georgia Pritchett, quienes adaptan la novela “El libro de la magia”, publicada en 2021 por Alice Hoffman. Ese título forma parte de su serie “Hechizo de Amor”, que suma cuatro entregas y nutre el trasfondo emocional de los personajes. En la producción participan Denise DiNovi, Bullock y Kidman, acompañadas por Andrew Kosove, Broderick Johnson, Donald Sabourin y la propia Hoffman como productora ejecutiva.

El adelanto presentado muestra que esta historia apuesta por una mezcla de nostalgia y riesgo creativo, dos ingredientes que podrían abrir un camino fresco para la saga. Con un elenco robusto, una directora con sello propio y una base literaria que amplía el imaginario de las Owens, la secuela se perfila como un evento cinematográfico para los fans de la magia y para quienes disfrutan las historias familiares cargadas de emoción.

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