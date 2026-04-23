Arrestan a militar que participó en la captura de Maduro por apostar sobre la operación

Un suboficial de élite del Ejército de Estados Unidos fue arrestado tras ser acusado de utilizar información clasificada para apostar sobre la captura de Nicolás Maduro, una operación en la que él mismo habría participado y con la que, según los fiscales, obtuvo más de $400,000 dólares en ganancias.

El detenido, identificado como Gannon Ken Van Dyke, era sargento mayor en servicio activo y estaba asignado a Fort Bragg, según informó primero ABC News.

De acuerdo con la acusación, abrió una cuenta en la plataforma de predicciones Polymarket a finales de diciembre y apostó alrededor de $32,000 dólares a que Maduro sería removido del poder en enero.

La apuesta resultó extraordinariamente lucrativa. Las autoridades sostienen que Van Dyke realizó 13 operaciones entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, la última apenas horas antes de la captura del mandatario venezolano.

Los fiscales aseguran que el militar tenía acceso privilegiado a detalles de la llamada Operación Resolución Absoluta y que intervino en su planificación y ejecución. Esa información, reservada por su naturaleza, le habría permitido anticipar el desenlace de la misión.

Movimiento de fondos

Tras obtener las ganancias, presuntamente transfirió los fondos a una cartera de criptomonedas en el extranjero antes de moverlos a una cuenta de corretaje en línea, en lo que las autoridades describen como un intento de ocultar el origen del dinero.

Van Dyke enfrenta cinco cargos federales, entre ellos fraude, hurto y apropiación indebida de información gubernamental confidencial. También deberá responder a una demanda civil presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que busca recuperar las ganancias y aplicar sanciones económicas.

“Quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar los secretos de nuestra nación tienen el deber de protegerlos”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton, al anunciar el caso.

La propia Polymarket señaló que detectó actividad sospechosa y remitió la información a las autoridades. La empresa aseguró que el uso de información privilegiada no tiene cabida en su plataforma y que cooperó plenamente con la investigación.

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