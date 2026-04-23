Aseguran que Dua Lipa y Callum Turner se casarán en Palermo, Itali

En junio del año pasado, Dua Lipa y Callum Turner se comprometieron y durante los últimos meses han existido varios rumores sobre cuándo y el escenario que tendrán la boda. En un reporte compartido recientemente se dice que la pareja eligió Palermo, Italia, como el lugar para celebrar su unión.

De entre todas las opciones en Palermo, la estrella pop y el actor habrían escogido Villa Igiea, a Rocco Forte hotel. Un lugar que en su página web se describe como “un santuario que combina a la perfección la vida costera con la urbana, frecuentado por la realeza, dignatarios y estrellas de Hollywood”.

Fuentes cercanas a la pareja han filtrado información sobre los detalles de la boda, la cual supuestamente tendrá una duración de tres días. La celebración estaría programada para entre el 5 y el 7 de septiembre.

Aunque la pareja aún no ha confirmado esta información, los medios han recordado que Dua Lipa compartió hace meses una foto en Palermo en la que escribió: “Palermo en el corazón”. Ahora, eso se interpreta como que fue su primera visita al escenario donde celebrará su boda.

Hay que recordar que, desde que comenzaron los rumores de la relación en 2024, la cantante y el actor han tratado de mantenerse bajo perfil, priorizando su vida privada y rodeándose de su círculo más cercano de amigos y familiares.

Sin embargo, ambos han estado muy activos en las carreras del otro. Callum ha sido visto en múltiples conciertos de Dua, mientras que ella lo ha acompañado en diversos eventos promocionales de su carrera como actor.

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