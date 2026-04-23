Cadáver de Maradona estaba “muy hinchado” al llegar la policía

La cuarta audiencia del nuevo juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, celebrado este jueves en los tribunales argentinos, aportó testimonios clave sobre las condiciones en las que se encontraba el futbolista el 25 de noviembre de 2020.

Los relatos de los primeros oficiales en llegar al domicilio de Tigre reforzaron la tesis de la fiscalía sobre la precariedad de la internación domiciliaria y el evidente estado de hinchazón del cuerpo.

“Muy hinchado”

Lucas Farías, el primer agente de policía en constatar el deceso, ofreció un testimonio detallado sobre el procedimiento inicial. Recordó que, al ingresar a la habitación, lo primero que percibió fue el cuerpo de una persona “tapada y muy hinchada”.

Un punto crítico de su declaración fue la identificación de los presentes. Farías afirmó que el neurocirujano Leopoldo Luque se presentó ese día como el “médico personal de Maradona”. Este dato contradice la estrategia de defensa de Luque, quien en audiencias previas sostuvo que su rol se limitaba a la neurocirugía y que no estaba a cargo del cuidado clínico integral del paciente.

Cristian Méndez, entonces director de la Policía Científica, describió el entorno de la casa de Tigre como un espacio que no cumplía con los estándares de un centro de cuidados médicos. “No estaban las cosas tan limpias, ni tan ordenadas”, señaló Méndez, quien además recordó la presencia de un baño portátil dentro de lo que describió como una “habitación normal”.

En términos médicos, Méndez explicó que el cuerpo presentaba un “estómago globoso” y un hongo de espuma en la boca, signos que relacionó con la ascitis (acumulación de líquido en el abdomen) y un cuadro de “pulmón en lucha”.

“Quedó demostrado que la casa era un desastre”

Durante la audiencia se proyectó un video de 17 minutos capturado por la Policía Científica el día de la muerte. Las imágenes, que muestran el abdomen desproporcionadamente inflamado del futbolista, fueron presenciadas por su hija Gianinna Maradona.

Al salir de la sala, Gianinna expresó su indignación ante los medios: “Quedó demostrado que la casa era un desastre. Me da mucha bronca”. Asimismo, sugirió que detrás del accionar de los ocho profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual existían “fines económicos”.

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