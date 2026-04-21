Receta de frutos secos especiados: cómo potenciar su proteína y reducir la inflamación

No hay que ser vegetariano o vegano para disfrutar de platos que nos aporten nutrientes de alta calidad. Un gran ejemplo es esta receta de frutos secos especiados, un complemento versátil que puedes agregar a tus ensaladas, combinar con frutas como snack, añadir al yogur o disfrutar de tantas formas como desees.

Esta preparación es una de las joyas del libro “La cocina familiar de Linda McCartney”. La autora fue una pionera y defensora de la alimentación basada en plantas en los años 80 y 90. En la actualidad, gracias a las investigaciones científicas, se ha demostrado que este estilo de vida es una de las mejores fuentes de nutrientes para el cuerpo, destacando por su bajo impacto inflamatorio.

Además, ante la creciente tendencia de volver a lo natural, la oferta de estos productos es cada vez más variada y de fácil acceso para todos.

Los frutos secos: salud y sabor en cada bocado

Los frutos secon son ideales como snacks ricos en nutrientes. Crédito: Shutterstock

Comer frutos secos es una recomendación constante de expertos y nutricionistas. Basándose en la ciencia, su perfil nutricional es excepcional: son ricos en grasas monoinsaturadas esenciales y poseen un alto contenido en proteínas vegetales.

Un estudio de 2023 publicado por PubMed confirmó: “Algunos frutos secos, como las almendras y las nueces, pueden modificar favorablemente la inflamación, y otros, como las nueces de Brasil, pueden influir favorablemente en el estrés oxidativo”.

Incorporarlos a tu dieta diaria es muy sencillo. Puedes sumarlos a tus ensaladas, integrarlos en platos horneados o, simplemente, disfrutarlos como un nutritivo tentempié. Una de las formas más deliciosas de consumirlos es tostándolos con semillas variadas (como lino, sésamo, calabaza o cáñamo) y cubriéndolos con especias y hierbas, lo cual elevará instantáneamente el nivel de tus platillos.

Receta de frutos secos y semillas especiados

Rinde de 2 a 3 porciones

Ingredientes

1 taza de frutos secos variados (nueces pecanas, nueces de Brasil, avellanas, almendras y anacardos).

(nueces pecanas, nueces de Brasil, avellanas, almendras y anacardos). 6 cucharadas de semillas mixtas (calabaza y girasol).

(calabaza y girasol). 1 cucharadita de jarabe de arce .

. 1 cucharada de salsa de soja o tamari .

. 2 cucharaditas de romero fresco finamente picado.

finamente picado. 1 cucharadita de comino molido .

. ½ cucharadita de pimentón dulce ahumado.

Paso a paso

Antes de comenzar a preparar las semillas, precalienta el horno a 180°C (400°F). En una bandeja de horno, extiende los frutos secos y las semillas. Tuéstalos durante 5-7 minutos, hasta que estén ligeramente más oscuros y desprendan un aroma agradable. Procura que no se quemen. Retíralos del horno y resérvalos. Aprovecha el tiempo de horneado para preparar la mezcla de especias. En un bol, combina el jarabe de arce, la salsa de soja (o tamari), el romero, el comino y el pimentón. Una vez transcurrido el tiempo de cocción recomendado, retira la bandeja del horno. Vierte la mezcla de especias sobre los frutos secos y semillas mientras aún estén calientes. Remueve bien hasta que queden completamente cubiertos. Deja enfriar un poco antes de servir, o espera a que se enfríen totalmente para guardarlos en un frasco hermético y mantener su textura crujiente.

Con información AP

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