El 2do municipio “más joven” de EE.UU. se encuentra en NJ

La juventud no solo es una etapa de la vida, sino un fenómeno demográfico que está transformando ciudades enteras en Estados Unidos. En el caso de Lakewood, esta realidad se ha convertido en una característica definitoria: de acuerdo a NJ.com, es el municipio más joven de Nueva Jersey y el segundo más joven de todo el país, con una edad media de apenas 18.1 años, según datos del Censo de 2024.

Para dimensionar este dato, basta compararlo con la edad media estatal de 40.1 años o la nacional de 38.9. En Lakewood, la mitad de la población es menor de edad, lo que configura una comunidad profundamente distinta a la mayoría de las ciudades estadounidenses. Este perfil demográfico no es casualidad, sino el resultado de dinámicas culturales, religiosas y sociales muy específicas.

Un boom demográfico impulsado por la comunidad

El crecimiento de esta ciudad, que ya supera los 142,000 habitantes, está estrechamente vinculado a su papel como uno de los principales centros de la comunidad judía ortodoxa en el país. En este contexto, las familias numerosas son comunes y forman parte esencial del tejido social. El impacto es visible en cifras contundentes: el 16.5% de los residentes tiene menos de 5 años.

La tasa de natalidad en Lakewood refuerza esta tendencia. En 2023, se registraron 36.1 nacimientos por cada 1,000 habitantes, una cifra que triplica con creces los promedios estatal (10.9) y nacional (10.7). Entre 2020 y 2023, nacieron cerca de 20,500 bebés en esta localidad, de acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH). Este crecimiento acelerado plantea tanto oportunidades como desafíos en áreas clave como educación, vivienda e infraestructura.

Aunque Lakewood destaca en Nueva Jersey, no es un caso aislado en el país. El municipio más joven de Estados Unidos es Palm Tree, en el estado de Nueva York, con una edad media de 15.7 años. Al igual que Lakewood, esta comunidad tiene una fuerte presencia de población judía ortodoxa, lo que sugiere patrones similares de crecimiento demográfico impulsado por altas tasas de natalidad.

Lakewood también es uno de los principales centros de la comunidad judía ortodoxa del país, lo cual explica el por qué viven en este sitio familias numerosas. (Foto: Wayne Parry/AP)

Este fenómeno también tiene implicaciones para ciudades cercanas a Nueva York, especialmente en términos de migración interna y expansión suburbana. A medida que comunidades jóvenes crecen rápidamente, aumenta la presión sobre los sistemas educativos y los servicios públicos, lo que obliga a los gobiernos locales a adaptarse con rapidez.

Otra ciudad que refleja esta tendencia es New Brunswick, la segunda más joven del estado, con una edad media cercana a los 25 años. Aunque su contexto es diferente, marcado por la presencia de universidades y una población estudiantil significativa, comparte un rasgo clave: un alto índice de diversidad.

El índice de diversidad del Censo, que mide la probabilidad de que 2 personas elegidas al azar pertenezcan a diferentes grupos raciales o étnicos, también aporta una dimensión importante al análisis. En 2020, Nueva Jersey obtuvo una puntuación de 66 en esta escala de 0 a 100, muy por encima de estados como Maine, que registró 19.

En muchas de las ciudades más jóvenes del estado, este índice supera los 50 puntos, lo que indica comunidades no solo jóvenes, sino también diversas. En New Brunswick, por ejemplo, el índice alcanzó 62, reflejando una mezcla vibrante de culturas que contribuye a su dinamismo social y económico.

Para los urbanistas y responsables de políticas públicas, estos datos ofrecen pistas sobre el futuro. Una población joven implica una mayor demanda de escuelas, guarderías, espacios recreativos y empleos en el largo plazo. También puede traducirse en una fuerza laboral robusta si se gestiona adecuadamente.

Sin embargo, el crecimiento acelerado también puede generar tensiones. En Lakewood, por ejemplo, el rápido aumento de la población ha puesto presión sobre el mercado inmobiliario y los servicios municipales. La planificación urbana se vuelve crucial para evitar problemas de hacinamiento y garantizar una calidad de vida adecuada.

Además, el fenómeno plantea preguntas más amplias sobre cómo evolucionarán las comunidades en EE.UU. en las próximas décadas. ¿Veremos más ciudades con perfiles demográficos tan jóvenes? ¿Cómo influirá esto en la economía, la política y la cultura?

Lo cierto es que Lakewood se ha convertido en un laboratorio demográfico. Su combinación de juventud, crecimiento acelerado y cohesión comunitaria ofrece un vistazo al futuro de ciertas regiones del país. Mientras tanto, ciudades como Palm Tree y New Brunswick confirman que esta tendencia no es aislada, sino parte de un cambio más amplio.

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