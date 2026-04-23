Exgerente de Home Depot acusado de fraude millonario causó pérdidas de más de $4 millones

Un exgerente de Home Depot enfrenta cargos por un presunto esquema de fraude que habría generado pérdidas superiores a los $4 millones en dos tiendas de Miami donde trabajó.

Mauricio Jiménez, de 48 años, fue acusado de fraude organizado y robo mayor en primer grado, luego de que autoridades señalaran que operó este sistema durante 28 meses, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026.

Cómo operaba el esquema

De acuerdo con el reporte de arresto, Jiménez habría aplicado descuentos a múltiples productos y los acumulaba en pedidos asociados a cuentas que él mismo atendía de manera recurrente.

Las irregularidades comenzaron a detectarse cuando trabajaba en una sucursal en Hialeah, pero el problema se intensificó tras su traslado a otra tienda en Flagler.

El impacto millonario

Según las autoridades, estas prácticas generaron un margen negativo de ventas cercano a $4.3 millones.

Esto significa que la empresa no solo dejó de ganar dinero, sino que terminó perdiendo millones al vender productos por debajo de su valor real.

Los investigadores concluyeron que no solo no se obtuvo ganancia en esas ventas, sino que le costó a Home Depot más de $4 millones vender a esas cuentas.

La defensa niega beneficio personal

Durante la audiencia, la abogada defensora Melissa Ramos aseguró que su cliente no obtuvo beneficios directos del esquema.

“Su señoría, no hay nada que diga que él estaba recibiendo algún tipo de comisión o beneficio, como si estuviera obteniendo algo a cambio”, argumentó.

Fiscalía: sí hubo beneficio

Los fiscales, sin embargo, sostienen que el acusado sí obtuvo ventajas económicas indirectas.

“Al aumentar sus ventas utilizando esos descuentos, fue compensado con bonos más altos. Por lo tanto, considero que existe causa probable en ambos cargos”, señalaron.

Decisión del tribunal

La jueza Mindy Glazer determinó que existía causa probable para proceder con el caso.

“Fue compensado por Home Depot con bonos más altos debido a mayores ventas”, indicó.

El tribunal fijó una fianza de $15,000 y ordenó que el acusado se mantenga alejado de Home Depot.

Jiménez ya pagó la fianza y fue liberado mientras continúa el proceso legal.

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