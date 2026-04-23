ACLU pide liberación de inmigrante Isaac Villegas tras segundo arresto; acusa represalia

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) exigió la liberación de Isaac Villegas, inmigrante panameño detenido por segunda vez por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al señalar que el caso podría constituir una represalia por su participación en una demanda colectiva contra redadas migratorias en Los Ángeles.

Segundo arresto durante cita con ICE

El segundo arresto ocurrió la semana pasada, cuando Villegas acudía a una cita rutinaria con ICE. La detención se llevó a cabo a pesar de que un juez de inmigración le había otorgado libertad bajo fianza mientras continúa su proceso de deportación en Estados Unidos.

Primer arresto en operativos migratorios

Isaac Villegas, quien trabaja como jornalero, fue detenido por primera vez el 18 de junio de 2025 mientras esperaba en una parada de autobús. Ese arresto se produjo durante los operativos migratorios realizados en Los Ángeles el año pasado, que dejaron cientos de detenciones.

El inmigrante forma parte del caso colectivo Vasquez Perdomo v. Mullin, que acusa al Gobierno del presidente Donald Trump de detenciones basadas en perfil racial, el uso del idioma español o el tipo de trabajo de las personas durante las redadas migratorias.

Denuncia de posible represalia

La directora ejecutiva de la ACLU del Sur de California, Chandra Bhatnagar, afirmó que el nuevo arresto “parece constituir una represalia” por haberse pronunciado contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La organización sostiene que la detención viola una orden judicial previa que autorizaba su libertad bajo fianza, además de derechos protegidos por la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El equipo legal de Villegas presentó una petición de hábeas corpus para solicitar su liberación, mientras la ACLU reiteró su exigencia de que el DHS lo libere de inmediato.

Villegas tiene programada una audiencia ante un juez de inmigración el próximo viernes, donde se revisará su situación legal.

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