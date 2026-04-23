“Fui egoísta y criminal”: miembro de mafia Gotti sentenciado por invertir fondos Covid en criptomonedas en Nueva York

Carmine Gotti Agnello Jr., nieto de John J. Gotti -fallecido líder de la familia criminal Gambino en Nueva York- fue sentenciado a prisión tras declararse culpable de defraudar al gobierno federal por más de $1 millón de dólares en fondos de ayuda por la COVID-19, parte de los cuales invirtió en criptomonedas.

Agnello fue sentenciado a 15 meses de prisión por la jueza Nusrat J. Choudhury en el Tribunal Federal de Distrito de Central Islip, Nueva York, el lunes 20 de abril. La jueza también le ordenó pagar $1.3 millones de dólares en concepto de restitución a la Administración de Pequeñas Empresas (Small Business Administration).

El acusado de 39 años, residente de Long Island (NY), “se mostró inquieto en la sala del tribunal este lunes. Algunos de sus familiares estuvieron presentes, incluidas figuras de la mafia previamente condenadas por delitos federales: su padre, Carmine (“el Toro”) Agnello, y su tío, John A. Gotti”, reseñó The New York Times.

Agnello, el 16to miembro de su familia en ir a la cárcel, leyó una breve declaración ante el tribunal en la que calificó su delito como “incorrecto, egoísta y criminal”. Añadió que nunca quiso “terminar en prisión”, como tantos de sus parientes. “No sólo lamento lo que hice, sino también la decepción que causé a mi familia“, afirmó.

A partir de abril de 2020 Agnello solicitó al menos tres préstamos para su empresa con sede en Queens (NYC), Crown Auto Parts & Recycling L.L.C., a través de un programa destinado a apoyar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Solicitó el dinero bajo falsos pretextos, alegando falsamente que no tenía antecedentes penales, pero en realidad en 2018 se declaró culpable de dirigir un negocio de chatarra no registrado. Posteriormente invirtió en un negocio de criptomonedas más de $400,000 dólares del préstamo por Covid.

“Se llenó vergonzosamente los bolsillos con dinero del gobierno y de los contribuyentes”, declaró el lunes en un comunicado Joseph Nocella Jr., fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York. Agnello se declaró culpable en septiembre de 2024 de un único cargo de fraude electrónico. Los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York habían solicitado una pena de alrededor de tres años (36 meses), así como la restitución de $1,3 millones de dólares.

Rémora: 15 parientes presos

De niño, Agnello protagonizó el reality show televisivo Growing Up Gotti (2004-05) junto a su madre, Victoria Gotti, y sus hermanos, Frank y John. El programa, que se emitió en el canal A&E durante tres temporadas, retrataba la vida de un hogar en Long Island inmerso en un ambiente similar al de la famosa serie The Sopranos (1999-2007).

En aquel entonces, el padre del Agnello se encontraba en prisión y se había divorciado de Gotti —ex columnista del New York Post-, dejándola a cargo de la crianza de tres hijos. La intensa atención mediática centrada en los Gotti provocó en el nieto «un sentido distorsionado de la realidad», escribió su tío John A. Gotti -líder de la familia criminal durante la década de 1990- en una carta dirigida a la jueza Choudhury antes de la audiencia de sentencia.

«Formar parte de la familia Gotti significaba crecer bajo una excesiva atención, expectativas y el juicio de la sociedad; cargas con las que la mayoría de los niños nunca tienen que lidiar», escribió Gotti. Añadió que su sobrino se vio sometido a la presión de «estar a la altura del nombre Gotti».

Jeffrey Lichtman, abogado de Agnello, también comunicó a la jueza Choudhury que su cliente había crecido sin figuras masculinas de referencia en su vida, dado que 15 de sus familiares habían ido a prisión; entre ellos, su abuelo -cuando él tenía 5 años- y su padre, cuando tenía 14. Lichtman, quien también representó al tío de Agnello, calificó la estafa de su cliente como una «conducta atroz», pero añadió que su comportamiento resultaba inevitable.

En cierto modo, Agnello terminó incursionando en el negocio familiar. Su caso de 2018 guardaba un paralelismo con la condena por crimen organizado que recibió su padre, quien había perpetrado un ataque incendiario contra una empresa de chatarra rival en Queens que, en realidad, estaba siendo gestionada por agentes de policía encubiertos.

Su abuelo ejercía su poder con una brutalidad implacable y disfrutaba siendo el centro de atención. Se hizo con el control de la familia organizando el asesinato de su predecesor, Paul Castellano, en 1985; posteriormente dirigió una serie de actividades delictivas que, según las estimaciones de los investigadores, generaban unos $500 millones de dólares anuales, provenientes de negocios que incluían la extorsión a sindicatos, el juego ilegal, la usura y el fraude bursátil.

Tras ser absuelto en numerosos juicios, tanto a nivel estatal como federal -gracias, en parte, a la manipulación de los jurados-, los tabloides de la ciudad de Nueva York le otorgaron a Gotti el apodo de «Don Teflón». Finalmente en 1992 fue declarado culpable de 13 cargos penales y falleció a causa de un cáncer en 2002, a la edad de 61 años, en el hospital de una prisión federal.

En 2021 Peter Gotti, antiguo jefe criminal de la familia neoyorquina Gambino y sucesor de su hermano John “Dapper Don” Gotti, murió a los 81 años en Carolina del Norte, donde cumplía condena en una prisión federal. Gambino es una de las cinco “familias” de La Cosa Nostra siciliana en Nueva York, aparte de Bonanno, Genovese, Luchese y Colombo.

Estafas similares durante el coronavirus

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales.

También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

Además, unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

En abril de ese año un abogado que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Meses después fue hallado muerto.