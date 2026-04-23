Hombre gana $500 mil en la lotería tras ver videos en TikTok

La influencia de las redes sociales sigue dejando huella en la vida cotidiana de millones de personas, y ahora también en la suerte. Un hombre de 63 años en Detroit se convirtió en protagonista de una historia viral tras ganar 500,000 dólares en la lotería, inspirado por videos que había visto en TikTok.

Según CBS News, el ganador, identificado como Grosjieon Moore, relató que durante días había observado a usuarios de la plataforma compartir sus momentos ganadores al raspar boletos de lotería. Aunque inicialmente dudó que algo similar pudiera sucederle, la curiosidad terminó por impulsarlo a intentarlo.

“Vi algunos videos de personas raspando boletos y ganando grandes premios, y pensé que eso nunca me pasaría a mí”, explicó Moore a funcionarios de la Lotería de Michigan. Sin embargo, lo que comenzó como una simple prueba de suerte terminó transformándose en una experiencia que cambiaría su vida.

De espectador a protagonista

Días después de ver los videos, Moore y su esposa decidieron comprar boletos de lotería instantánea. La escena que siguió fue tan inesperada como emocionante. Mientras raspaban los boletos juntos, su esposa gritó al descubrir un premio.

En un primer momento, pensaron que habían ganado $50,000 dólares. Sin embargo, al revisar con detenimiento el boleto, Moore se dio cuenta de que la cifra era mucho mayor: $500,000.

“Fue increíble”, dijo el ganador, recordando el momento en que comprendió la magnitud del premio. La emoción no solo radicó en la cantidad, sino en la sorpresa de haber pasado de ser un espectador en redes sociales a protagonista de una historia similar.

El boleto ganador fue adquirido en el comercio local New Quick Stop Market, ubicado en West Grand River Avenue, un punto habitual para la compra de este tipo de juegos en la ciudad.

A Detroit man’s savings account is getting a boost thanks to a $500,000 win playing the $500,000 Bonus Scratch Multiplier instant game! ➡️ https://t.co/gkpZef6dFO pic.twitter.com/m6X4A8J81P — Michigan Lottery (@MILottery) April 22, 2026

El auge de los boletos instantáneos

El premio provino del juego “$500,000 Bonus Scratch Multiplier”, lanzado en febrero por la lotería estatal. Este tipo de boletos instantáneos ha ganado popularidad en los últimos años debido a la inmediatez de sus resultados, en contraste con sorteos tradicionales que requieren esperar días o semanas.

Expertos señalan que la combinación entre entretenimiento rápido y la posibilidad de obtener grandes premios ha convertido a estos juegos en un fenómeno recurrente, especialmente entre adultos que buscan experiencias simples pero emocionantes.

Además, plataformas como TikTok han amplificado este interés. Los videos de personas raspando boletos, mostrando premios y reaccionando en tiempo real generan millones de visualizaciones, alimentando la curiosidad de otros usuarios.

Tras reclamar el premio, Moore aseguró que su prioridad será actuar con prudencia. El ganador indicó que planea ahorrar la mayor parte del dinero.

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