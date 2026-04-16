Hombre dejó boleto de lotería en una caja por meses y tenía premio de $100,000

Lo que parecía un boleto guardado sin importancia terminó convirtiéndose en una sorpresa de seis cifras para un residente de Michigan, quien descubrió meses después que tenía un premio de $100,000 esperándolo.

Perry Pendleton, originario de Maybee, contó a funcionarios de la Michigan Lottery que compró su boleto del juego Super Raffle el pasado 19 de noviembre en una tienda Kroger ubicada en la calle West Main Street, en la ciudad de Milan.

Tras adquirirlo, decidió guardarlo en una caja para mantenerlo seguro mientras llegaba la fecha del sorteo.

Según explicó, durante varias semanas compró un total de cinco boletos del Super Raffle y los guardó juntos, ya que el sorteo todavía estaba a algunos meses de distancia.

“Compré cinco boletos de Super Raffle durante unas semanas y los puse en una caja porque el sorteo sería meses después”, relató Pendleton.

“Apenas la semana pasada pensé que ya era hora de revisar mis boletos de Super Raffle, porque todavía no lo había hecho”, añadió.

Al verificar los resultados, la sorpresa fue inmediata. Primero detectó que uno de los boletos tenía un premio menor de $100, pero luego encontró algo mucho mayor.

“¡Uno de los boletos tenía un premio de $100 y luego, para mi sorpresa, otro apareció como ganador de $100,000! Pensé: ‘¿Esto es real?’ Tuve que revisar el boleto tres o cuatro veces más después de eso”, contó.

El boleto ganador correspondía al número 071820.

Pendleton agregó que compartió la noticia con algunos familiares el Día de los Inocentes de abril (April Fools’ Day), por lo que aún duda si realmente le creyeron.

“Le conté a algunos familiares sobre el gran premio el Día de los Inocentes, así que todavía no estoy seguro de que sepan que es real. Si no, están a punto de enterarse”, dijo entre bromas.

Sobre el destino del dinero, el ganador aseguró que ya tiene un plan claro para administrarlo.

“Con mis ganancias, planeo ahorrar una parte, compartir una parte y gastar una parte, en ese orden”, señaló.

El caso se suma a otras historias de premios descubiertos tiempo después de la compra, recordando la importancia de revisar los boletos guardados antes de que expire el plazo para reclamarlos.

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