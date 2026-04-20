Jugador de lotería gana $1 millón tras haber ganado $300,000 en un año

La suerte volvió a sonreírle a un hombre de Michigan que acudió nuevamente a cobrar un premio millonario, apenas poco más de un año después de haber cobrado otra fuerte suma en la lotería estatal.

La Michigan Lottery informó que un residente de 47 años del condado de Muskegon obtuvo el premio mayor de $1 millón en el sorteo Millionaire Raffle realizado el 26 de marzo.

Según explicó el ganador a funcionarios de la lotería, decidió comprar varios boletos porque confiaba en las probabilidades del juego.

“Realmente me gustaban las probabilidades del juego Millionaire Raffle, así que compré varios boletos”, señaló.

No era su primera gran victoria

El hombre contó que esta no fue la primera vez que obtiene una suma importante.

Hace poco más de un año ganó un premio acumulado de $366,984 en el juego Fantasy 5, por lo que jamás imaginó volver a vivir una experiencia similar tan pronto.

“Gané un premio acumulado de $366,984 en Fantasy 5 hace poco más de un año, así que cuando ingresé a mi cuenta de lotería y vi una notificación de que había ganado el premio de $1 millón del Millionaire Raffle, no podía creer que había vuelto a ganar en grande”, dijo.

Pensó que era un error

El ganador confesó que inicialmente creyó que se trataba de una falla técnica.

“Honestamente pensé que era algún tipo de error técnico en el que enviaron una notificación incorrecta del premio, así que decidí volver a revisar por la mañana”, comentó.

Sin embargo, al ingresar nuevamente al día siguiente, el dinero seguía reflejado en su cuenta.

“Entré al día siguiente y, para mi sorpresa, el premio de $1 millón seguía pendiente en mi cuenta. ¡Todavía estoy tratando de procesar que estoy aquí otra vez reclamando otro enorme premio!”, agregó.

Qué hará con el dinero

El afortunado jugador dijo que planea invertir sus nuevas ganancias, aunque no dio más detalles sobre proyectos específicos.

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