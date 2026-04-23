Jacob Elordi es la nueva imagen de Bleu de Chanel

El mundo del lujo se mueve con matices que pocas veces son casuales, y el nuevo movimiento de Chanel confirma que su fragancia más emblemática inicia un rumbo distinto.

La maison eligió a Jacob Elordi como protagonista de la próxima campaña de “Bleu de Chanel”, un relevo que lo coloca en el lugar que antes ocuparon figuras como Timothée Chalamet y que marca una etapa más atrevida dentro del universo del perfume masculino lanzado en 2010.

Según explicó el propio equipo a través de declaraciones recogidas por medios especializados, este cambio llega después de más de una década en la que la firma exploró la idea de libertad masculina desde un enfoque introspectivo.

La fragancia se consolidó con campañas que recurrieron al pulso narrativo de directores como Martin Scorsese, James Gray y Steve McQueen, siempre con un personaje en plena transición emocional. Ahora, con Elordi al frente y con su papel en “Frankenstein” en camino, el tono se abre a la acción, la seducción y un registro más despreocupado.

Una apuesta que modifica lo reciente

Durante 16 años, las campañas de “Bleu de Chanel” han girado alrededor de un hombre que encuentra su propio rumbo. En palabras de Thomas du Pré de Saint-Maur, director de recursos creativos de Chanel para fragancias, belleza, relojería y joyería, “queríamos seguir profundizando en cómo elegimos aquello que realmente importa, pero desde un enfoque distinto”.

Su visión acompaña esta nueva etapa en la que la marca reinterpreta la figura masculina desde un lugar menos solemne, sin perder elegancia ni potencia visual.

La elección de Elordi también apunta a una lectura contemporánea de la seducción. Su magnetismo, su presencia física y esa mezcla de sensibilidad y desenfado han convertido al actor en un referente de su generación. “Es un poco como el chico del momento”, comentó du Pré de Saint-Maur, una frase que se repite desde que muchos lo imaginan en un futuro como el posible nuevo Agente 007.

Un vínculo que venía gestándose

La conexión entre Elordi y Chanel no surgió de la nada. El actor mantiene una relación cercana con Matthieu Blazy, director artístico de la firma, y ya había despertado atención cuando eligió una chaqueta de tweed femenina para la promoción de “Cumbres borrascosas”. Su presencia en la campaña de “Chanel N°5” junto a Margot Robbie, dirigida por Luca Guadagnino, dio más pistas sobre ese vínculo creativo.

“Entonces pensé que me encantaría rodar algún día una película masculina con él, porque tiene algo verdaderamente sorprendente”, recordó du Pré de Saint-Maur al hablar sobre el magnetismo del intérprete. “Irradia una modernidad muy marcada y, al mismo tiempo, me evoca a Gregory Peck. Hay en él un aire profundamente hollywoodiense, tanto en el tono como en su manera de modular la voz. Cuando decidimos dar este cambio, tuvimos claro de inmediato que la persona adecuada ya estaba en casa”.

El propio Elordi celebró este paso profesional: “Este cambio me parece especialmente interesante, y creo que es un gesto valiente por parte de Chanel apostar por este camino y atreverse a probar algo distinto”, afirmó, subrayando su admiración por quienes desafían lo habitual.

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