Jorge Blanco anuncia que será padre por primera vez con emotivo video en Instagram

Los artistas mexicanos Jorge Blanco y Stephie Caire anunciaron que tendrán a su primer hijo luego de varios años de casados a través de un emotivo video que compartieron en la plataforma de Instagram este jueves.

Blanco obtuvo su fama internacional tras su participación en la serie juvenil de Disney “Violetta” como protagonista, tras interpretar a León. También fue parte del elenco de “High School Musical” (México) y El Desafío.

Mientras que Caire igualmente es recordada por sus inicios en “High School Musical: La Selección” (México) y allí se conocieron, para luego establecer un lindo noviazgo que lleva un largo periodo.

Jorge Blanco y Stephanie Caire anuncian la llegada de su primer hijo

Aunque esta pareja tenía muchos años en una relación amorosa, se comprometieron en 2016 y están casados desde 2021; tras realizar una boda privada, decidieron que este era el momento indicado para tener a su primogénito.

El anuncio lo hicieron por medio de un emotivo video con la sinfonía de “You’ll Be in My Heart”, de la película de Tarzán, y con un pie que decía: “Ya te amamos con todo el corazón. Eres el regalo más grande“.

En las imágenes, Blanco y Caire están sentados tapando un objeto en medio de ambos, el cual luego revelan, tratándose de una gorra que tenía estampado “Mom + Dad = Me“, que en su traducción al español sería “Mamá + papá = Yo”. Esto generó una reacción inmediata de sus seguidores y personas cercanas de felicitaciones por la pronta llegada de su primer hijo.

Este es uno de los claros ejemplos de dos artistas que prefieren ser bastante reservados, principalmente con sus situaciones personales. Sin embargo, ante una noticia de otra dimensión, fue importante darlo a conocer a la opinión pública.

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