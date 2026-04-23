Carlos Vives está nostálgico previo a su presentación en Radio City Music Hall

Carlos Vives se presentará este viernes, 24 de abril, en el Radio City Music Hall, un lugar especial en su carrera, con la gira del Tour al Sol y, previo a ese espectáculo, el artista conversó con el programa de Telemundo Hoy Día.

“Es algo muy emocionante porque eso fue un regalo que nos dio la comunidad hace 31 años que llegamos por primera vez y el primer lugar donde cantamos fue en el Radio City. Siempre volver tiene nostalgia, pero también algo de felicidad“, expresó inicialmente Vives previo a su show.

¿”El Último Disco” significa el retiro de Carlos Vives?

“El Último Disco” será estrenado el 1 de mayo a través de todas las plataformas, y la principal incógnita de los fans del artista colombiano con 40 años de trayectoria musical es si ese álbum significa su retiro de la industria.

“¿Retirarme? No, no. Hay que trabajar y hay mucho por hacer“, expresó Vives para dejar claro que se mantendrá en los escenarios. Aunque a nivel discográfico no tiene la intención de realizar más proyectos. “La música está cambiando hasta en la forma de hacer las canciones y, si eso va a cambiar, entonces este es el último disco”.

Sobre la producción, Carlos indicó que quiere expresar un mensaje a través de este nuevo álbum, en el que las grabaciones en vivo hacen recordar aquellas épocas creativas con, incluso, grabaciones en vinilo.

Juan Luis Guerra es uno de sus colaboradores

Uno de los temas del álbum es “Buscando el mar“, en colaboración con el dominicano Juan Luis Guerra, otro ícono de la música latina.

Sobre ese featuring, Vives destacó que cuando le presentó la propuesta con otro nombre, Guerra decidió modificarle el título. Esta unión transmite un gran ritmo tropical con una fusión de voces que invita a cualquier persona que la escuche a deleitarse, pero a su vez también a cantarla a “todo pulmón”.

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