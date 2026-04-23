“La Casa de los Famosos 6”: Así queda la placa de nominados en la décima semana

La dinámica de la “ruleta” volvió a hacer de las suyas en “La Casa de los Famosos 6” y ya están definidos los ocho habitantes que formarán parte de la placa de nominados a eliminación de la décima semana, quedando bastante en riesgo el “Team Agua”.

Esto motivado a que de los ocho candidatos a salir de competencia, seis son parte de este cuarto: Kenzo, Curvy, Caeli, Celinee Santos, Kenny y Josh. Mientras que por el “Team Tierra” fueron incluidos Fabio y Horacio. La mitad de los nominados repiten en la placa: Josh, Kenny, Celinee Santos y Caeli; en comparación con el cuadro de la semana anterior, en la cual terminó saliendo Laura G.

El líder de la semana en “La Casa de Los Famosos 6”

Aunque cualquier cosa puede pasar en los próximos días, todo se inclina a una semana donde el “Cuarto Tierra” puede conseguir mejores resultados a nivel general, destacando también al nuevo líder de la semana.

El que se ganó ese privilegio fue “El Divo de Placetas“, quien “por fin” estará tranquilo una semana entera de inmunidad después de estar consecutivamente en la placa e incluso provocar rumores de “expulsión” tras una acción hace un par de semanas que generó polémica con Celinee.

¿Cómo va la participación de Maripily Rivera y Salvador Zerboni?

Como era de esperarse, los dos nuevos inquilinos, Maripily Rivera y Salvador Zerboni, ya se encuentran llevando las riendas de la casa ante su experiencia y, aunque sí van con la intención de “poner todo patas arriba”, han iniciado un poco suave.

De hecho, recientemente se divisó un momento en el que Maripily Rivera le dio un consejo que le pudiera ser bastante útil a Josh, luego que recibiera la visita de su madre en el reality. Uno de los que ya le tiene el “ojo puesto” al “huracán boricua” ha sido Fabio y algunas escenas han quedado captadas por la cámara en vivo.

Recuerda que para votar por tu artista favorito y ayudarlo a que se mantenga en competencia, debes visitar la página oficial de Telemundo, para luego hacer clic en el enlace que te lleva a “La Casa de los Famosos”, donde verás la ventanilla de votar.

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