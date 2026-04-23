La ciencia revela el vínculo secreto entre el café y el buen humor
Descubre cómo el café transforma tu microbiota y mejora tu ánimo. Analizamos el estudio de APC Microbiome sobre el eje intestino-cerebro y el bienestar mental
Tomar café, tanto con cafeína como descafeinado, de manera regular tiene un impacto positivo en el microbioma intestinal, ayudando a mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de estrés. Así lo confirma una investigación reciente de APC Microbiome Ireland, un centro de investigación líder a nivel mundial en el University College Cork.
Más allá de los beneficios digestivos y metabólicos ya conocidos, este estudio publicado por Nature Communications evaluó a un grupo de participantes bajo parámetros estrictos que incluyeron pruebas psicológicas, diarios de consumo de cafeína y alimentos, además de analíticas de heces y orina.
El autor principal del estudio, el profesor John Cryan, investigador principal de APC Microbiome Ireland, explica que “el café es más que cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestra microbiota intestinal, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional”.
“Nuestros hallazgos sugieren que el café, ya sea con cafeína o descafeinado, puede influir en la salud de maneras distintas pero complementarias”, agrega el experto.
¿Cómo actúa el café en el microbioma?
Los investigadores evaluaron a 62 participantes en dos grupos los consumidores de café y los que no para determinar,para determinar cómo el consumo de esta bebida afecta el eje microbiota-intestino-cerebro, esa comunicación bidireccional clave para nuestro equilibrio físico y mental.
Para el estudio, se definió como “consumidores de café” a quienes ingerían regularmente entre 3 y 5 tazas al día, una cantidad que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera segura y moderada para la mayoría de las personas.
Las pruebas revelaron hallazgos fascinantes:
- La abstención de café en consumidores habituales provocó cambios significativos en los perfiles de metabolitos de la microbiota.
- Al dividir al grupo entre quienes consumían café descafeinado y café con cafeína, ambos mostraron una mejora considerable en el estado de ánimo.
- Se registró una disminución en los niveles de estrés percibido, depresión e impulsividad, independientemente del contenido de cafeína.
Bacterias aliadas y beneficios cognitivos
En términos científicos, el consumo de café aumentó de manera significativa bacterias como Eggertella sp. (que contribuye a la secreción de ácido gástrico e intestinal) y Cryptobacterium curtum (participante en la síntesis de ácidos biliares).
La sinergia entre ambas podría contribuir a la eliminación de bacterias intestinales dañinas y a la prevención de infecciones estomacales. También se observó un aumento de bacterias Firmicutes, asociadas a emociones positivas en las mujeres.
Por otro lado, el estudio destaca diferencias interesantes según el tipo de grano:
- Café descafeinado: mostró una mejora notable en el aprendizaje y la memoria, lo que se atribuye a los polifenoles, responsables de estos beneficios cognitivos.
- Café con cafeína: se relacionó con un menor riesgo de inflamación, menor sensación de ansiedad, así como con una mayor atención y concentración.
El estudio concluyó que el café podría modificar la actividad de los microbios en conjunto y los metabolitos que utilizan, consolidándose como un aliado inesperado para nuestra salud mental a través del sistema digestivo.
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