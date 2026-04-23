La ciencia revela el vínculo secreto entre el café y el buen humor

Tomar café, tanto con cafeína como descafeinado, de manera regular tiene un impacto positivo en el microbioma intestinal, ayudando a mejorar el estado de ánimo y reducir los niveles de estrés. Así lo confirma una investigación reciente de APC Microbiome Ireland, un centro de investigación líder a nivel mundial en el University College Cork.

Más allá de los beneficios digestivos y metabólicos ya conocidos, este estudio publicado por Nature Communications evaluó a un grupo de participantes bajo parámetros estrictos que incluyeron pruebas psicológicas, diarios de consumo de cafeína y alimentos, además de analíticas de heces y orina.

El autor principal del estudio, el profesor John Cryan, investigador principal de APC Microbiome Ireland, explica que “el café es más que cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestra microbiota intestinal, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional”.

“Nuestros hallazgos sugieren que el café, ya sea con cafeína o descafeinado, puede influir en la salud de maneras distintas pero complementarias”, agrega el experto.

¿Cómo actúa el café en el microbioma?

El café contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden proteger de la inflamación. Crédito: Shutterstock

Los investigadores evaluaron a 62 participantes en dos grupos los consumidores de café y los que no para determinar,para determinar cómo el consumo de esta bebida afecta el eje microbiota-intestino-cerebro, esa comunicación bidireccional clave para nuestro equilibrio físico y mental.

Para el estudio, se definió como “consumidores de café” a quienes ingerían regularmente entre 3 y 5 tazas al día, una cantidad que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera segura y moderada para la mayoría de las personas.

Las pruebas revelaron hallazgos fascinantes:

La abstención de café en consumidores habituales provocó cambios significativos en los perfiles de metabolitos de la microbiota.

de la microbiota. Al dividir al grupo entre quienes consumían café descafeinado y café con cafeína , ambos mostraron una mejora considerable en el estado de ánimo .

y , ambos mostraron una . Se registró una disminución en los niveles de estrés percibido, depresión e impulsividad, independientemente del contenido de cafeína.

Bacterias aliadas y beneficios cognitivos

En términos científicos, el consumo de café aumentó de manera significativa bacterias como Eggertella sp. (que contribuye a la secreción de ácido gástrico e intestinal) y Cryptobacterium curtum (participante en la síntesis de ácidos biliares).

La sinergia entre ambas podría contribuir a la eliminación de bacterias intestinales dañinas y a la prevención de infecciones estomacales. También se observó un aumento de bacterias Firmicutes, asociadas a emociones positivas en las mujeres.

Por otro lado, el estudio destaca diferencias interesantes según el tipo de grano:

Café descafeinado: mostró una mejora notable en el aprendizaje y la memoria , lo que se atribuye a los polifenoles , responsables de estos beneficios cognitivos.

mostró una mejora notable en el , lo que se atribuye a los , responsables de estos beneficios cognitivos. Café con cafeína: se relacionó con un menor riesgo de inflamación, menor sensación de ansiedad, así como con una mayor atención y concentración.

El estudio concluyó que el café podría modificar la actividad de los microbios en conjunto y los metabolitos que utilizan, consolidándose como un aliado inesperado para nuestra salud mental a través del sistema digestivo.

Sigue leyendo:

.El café y la salud hepática: ¿Realmente ayuda a limpiar el hígado?

.El café: ¿Hábito sagrado o medicina líquida para el corazón?

.Cómo preparar el café viral con yogur y agua de coco

