Michael B. Jordan y Austin Butler lideran “Miami Vice ’85”

El regreso de una marca tan reconocible como “Miami Vice” no podía pasar desapercibido, y menos con dos nombres que hoy pesan fuerte en la industria. Michael B. Jordan y Austin Butler serán los encargados de encabezar “Miami Vice ’85”, una adaptación que apunta directo al corazón de la serie que marcó a toda una generación.

La información, publicada por “Deadline”, confirma que la historia volverá a centrarse en los detectives encubiertos que se mueven entre el crimen organizado del sur de Florida. Jordan asumirá el rol de Ricardo “Rico” Tubbs, mientras que Butler se pondrá en la piel de Sonny Crockett, retomando una dupla que definió el ADN del relato original.

Un clásico que vuelve a su punto de partida

Lejos de apostar por una reinterpretación libre, la película tomará como base el episodio piloto y la primera temporada de la serie emitida en los años 80. Esa decisión no es menor, ya que busca recuperar el tono que convirtió a “Miami Vice” en un fenómeno cultural, donde el estilo visual era tan importante como las tramas policiales.

Trajes en tonos pastel, noches cargadas de neón y una narrativa que mezclaba acción con tensión emocional forman parte de ese universo que ahora se reimagina para el cine. La producción estará en manos de Universal Pictures y ya tiene fecha de estreno fijada para el 6 de agosto de 2027.

No es la primera vez que esta historia da el salto a la pantalla grande. En 2006, Michael Mann dirigió una versión protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx. Aquella propuesta apostó por un tono más oscuro, mientras que este nuevo proyecto promete acercarse más al espíritu original de la serie.

Dos carreras en pleno ascenso

El momento elegido para este relanzamiento también juega a favor. Michael B. Jordan llega con un impulso importante tras su reconocimiento como Mejor Actor por “Sinners”, consolidando su lugar en Hollywood no sólo como actor, sino también como productor y director. Su versatilidad lo ha convertido en una figura clave dentro de la industria actual.

Por su parte, Austin Butler sigue capitalizando el impacto que dejó su interpretación en “Elvis”, un trabajo que lo posicionó entre los nombres más buscados de su generación. Su participación en producciones como “Dune” también han sido un enorme impulso en su carrera.

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