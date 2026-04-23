Munetaka Murakami establece récords con jonrón en 5 juegos consecutivos

Munetaka Murakami tiene menos de un mes en las Grandes Ligas, pero ya está sumando varios récords históricos tras conectar un jonrón en cinco juegos consecutivos.

El japonés de los Chicago White Sox conectó un cuadrangular el miércoles ante los Arizona Diamondbacks y llegó a cinco juegos consecutivos con jonrón, algo que solo había hecho un nipón en Grandes Ligas: Shohei Ohtani.

Murakami es el octavo jugador en la historia de los White Sox que conecta un jonrón en los cinco encuentros seguidos. Es el primero en conseguirlo desde la temporada 2012 cuando lo hizo AJ Pierzynski.

Munetaka Murakami con récords entre novatos en MLB

Murakami también llegó a 10 cuadrangulares en apenas el primer mes de la temporada. El japonés es el tercer novato en la historia de Las Mayores con 10 o más jonrones en el primer mes.

El pelotero de los Chicago White Sox se une al cubano José Abreu y el estadounidense Trevor Story en conseguir este récord.

Se convirtió en el primer jugador japonés con 10 jonrones en el primer mes de la temporada. Además se convirtió en el cuarto en lograrlo en la franquicia de Chicago.

Munetaka Murakami tiene un promedio de bateo de .256 con 21 hits, 10 jonrones, 19 carreras impulsadas y 19 carreras anotadas en 24 juegos esta temporada.

El infielder japonés llegó esta temporada a las Grandes Ligas luego de ocho años en Japón y llegar como uno de los máximos jonroneros en la NPB.

Murakami, de 26 años de edad, no robó tanta atención en la agencia libre y los White Sox decidieron firmarlo por $33 millones de dólares y tendrá un contrato por dos temporadas.

El japonés proyecta romper el récord de jonrones para un novato en las Grandes Ligas, que lo tiene Pete Alonso con 53 vuelacercas en 2019 en los Mets de Nueva York.

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