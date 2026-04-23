Real Madrid pierde a Güler y Militao por el resto de la temporada

Los jugadores del Real Madrid, Arda Güler y Éder Militão, sufren lesiones musculares en el bíceps femoral, en el caso del turco en su pierna derecha y en el del brasileño en la izquierda, según informó el club.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

Ambos futbolistas se lastimaron durante el encuentro frente al Alavés. Militao solicitó el cambio poco después de un remate y fue sustituido al borde del descanso por Antonio Rüdiger.

Por su parte, Güler completó el partido sin aparentes problemas, aunque en las horas posteriores comenzó a notar molestias que han derivado en el diagnóstico definitivo.

Brasil pendiente de Militao

No se espera que la lesión en los isquiotibiales de Eder Militao le impida participar en el Mundial, aunque el defensa del Real Madrid y de la selección brasileña se someterá ahora a más pruebas para determinar el alcance del problema.

Se trata de su tercera lesión muscular en lo que va de curso. Se recuperó de la segunda después de perderse 24 partidos oficiales y jugó frente al Mallorca media hora hace tres jornadas. Marcó un gol y tuvo buenas sensaciones.

Después, en la ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern, volvió a jugar otra media hora. En el siguiente choque fue titular contra el Girona y en la vuelta en el Allianz Arena disputó los 90 minutos.

En total, ha sumado minutos en cinco encuentros antes de volver a entrar en la enfermería. Con el Mundial a la vuelta de la esquina no es una buena noticia para el seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti, que podría perder al que debería ser, en buenas condiciones, el central titular de su equipo.

Güler llegará al Mundial

Güler, con más continuidad a lo largo del curso, sin interrupciones por las lesiones, no debería tener problemas para disputar con Turquía el Mundial tras una recuperación que, en ambos casos, oscila entre las tres y cuatro semanas de duración.

Seguir leyendo:

Cadáver de Maradona estaba “muy hinchado” al llegar la policía

Gobierno de Italia rechaza propuesta de que su selección sustituya a Irán en el Mundial 2026

Enviado de Trump propuso a la FIFA que Italia ocupe el lugar de Irán en el Mundial 2026