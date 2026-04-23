Mike Vrabel anuncia que buscará ayuda profesional tras escándalo con Dianna Russini y se perderá parte del Draft de la NFL

Luego del escándalo por las fotos comprometedoras con la reportera Dianna Russini, Mike Vrabel anunció que buscará ayuda profesional.

En un comunicado compartido el pasado miércoles, el entrenador de New England Patriots mencionó que asistirá a sesiones con un profesional.

Asimismo, el coach dijo que pasará tiempo con su familia fuera de Massachusetts. Por estos motivos, Vrabel se perderá el tercer día del Draft de la NFL este sábado.

Además, Vrabel reiteró su promesa de entregarle a su esposa Jen, a sus dos hijos y a la organización de los Patriots su mejor versión como persona y entrenador.

“Como dije el otro día, le prometí a mi familia, a esta organización y a este equipo que les daría la mejor versión de mí que pudiera posiblemente darles. Para hacerlo, me he comprometido a buscar ayuda profesional, comenzando este fin de semana”, anunció.

“Esto es algo en lo que he pensado mucho y es algo que le aconsejaría a un jugador que hiciera si yo estuviera aconsejándolo. Siempre he querido liderar con el ejemplo y creo que esto es lo que tengo que hacer para ser el mejor esposo, padre y entrenador que pueda posiblemente ser. No es fácil para mí admitir esto, pero sé que es algo que me hará una mejor persona”, añadió.

Oh Boy: Patriots HC Mike Vrabel's new statement directly contradicts Dianna Russini's statement.



Vrabel announced that he will be getting counseling.



This story never ends…😳😬 https://t.co/ZSD7gsVe7g pic.twitter.com/kOHQFB9hGO — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) April 23, 2026

La declaración llega después de la rueda de prensa que Vrabel ofreció el pasado martes, en la que explicó que la polémica le hizo tener conversaciones con sus jugadores y familiares.

También ocurre en medio de una nueva publicación de fotografías obtenidas por ‘Page Six’ en donde se ve al coach de New England Patriots y la reportera desayunando juntos en un hotel de Arizona.

A comienzos de mes, ‘Page Six’ y ‘The New York Post’ publicaron unas fotografías en las que aparece la reportera Dianna Russini junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de ‘Shake Shack‘, desde 2020.

La polémica le costó inicialmente una suspensión a la periodista de ‘The Athletic’, pero el pasado fin de semana la reportera terminó presentando su renuncia al medio deportivo.



Sigue leyendo:

· Salen a la luz nuevas fotos de Mike Vrabel y la reportera Dianna Russini en un hotel de Arizona

· Mike Vrabel sobre fotos con Dianna Russini: “He tenido conversaciones difíciles con mi familia”

· Dianna Russini, reportera de NFL, renunció al NYT tras polémicas fotos con Mike Vrabel, coach de los Patriots