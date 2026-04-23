Sandra Echeverría es demandada por la compañía Metaxchange por supuesta extorsión

El caso de Sandra Echeverría con la fundadora de Metaxchange dio un giro inesperado y la actriz pasó de ser la demandante a ser la demandada luego de que fuera acusada de un supuesto caso de “extorsión”.

La artista mexicana presentó a principios de año una denuncia en contra de la empresa, alegando que dejaron de pagar rendimientos y no devolvieron capitales a miles de personas. Una deuda que podría rondar los 2 mil millones de pesos o más.

Sandra Echeverría es demandada por extorsión

Esa situación se mantuvo en “break” hasta el pasado viernes, cuando la fundadora y directora de Metaxchange fue capturada por la Fiscalía de Ciudad de México en un inmueble de la colonia Polanco.

No obstante, en su defensa, la representante de la compañía hizo una especie de contrademanda, alegando que Metaxchange fue víctima de extorsión por parte de Echeverría, quien utilizó su imagen para “amenazarlos”.

La fundadora indicó que la actriz mexicana aprovechó sus plataformas para meterle presión a la empresa y buscar beneficios que pudieran ser considerados como un “pago preferencial”. La defensa de la compañía argumenta que la actriz no solo buscaba la recuperación de su inversión, sino que sus acciones cruzaron la línea legal hacia la extorsión. Esta información emitida según el portal “N+”.

Ahora, los dos casos están abiertos y a disposición de la fiscalía, quienes continuarán haciendo su trabajo ante esta compleja situación.

Durante el último par de años, la actriz mexicana se ha visto involucrada más de una vez en estos casos de demanda, aunque en la mayoría ella es la demandante, motivado a que en el año anterior denunció a un vecino que le estaba ocasionando daños e inundaciones a su casa en Los Angeles.

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