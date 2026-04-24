6 mujeres abusadas en Nueva York a cambio de dinero, drogas y “uso de la ducha”: sentencia

Gary Conyers, de 59 años y residente de Patchogue, fue sentenciado a una pena de entre 27 años y cadena perpetua después de que un jurado lo declarara culpable de agresión sexual depredadora y otros cargos relacionados, por abusar de seis mujeres a punta de cuchillo en Long Island (NY).

«Reconocemos el trauma perdurable que la agresión sexual inflige a las sobrevivientes, y mantenemos nuestro compromiso de garantizar que todas las víctimas sean tratadas con dignidad, respeto y apoyo a lo largo de todo el proceso judicial», declaró el fiscal de Distrito de Suffolk, Raymond Tierney, según un comunicado. «Deseo agradecer a la Oficina del Alguacil y al Departamento de Policía del condado Suffolk por su importante labor en este caso, y exhorto a cualquier persona que haya sido víctima de estos delitos a denunciarlos ante la policía».

Las pruebas presentadas durante el juicio establecieron que entre octubre y diciembre de 2023 Conyers acechó a seis mujeres diferentes y las obligó por la fuerza a practicarle sexo oral sin su consentimiento. En el momento en que se cometieron los delitos, las víctimas padecían adicción al crack (cocaína) y vivían en la pobreza. Conyers las atraía hacia su automóvil o su domicilio con la promesa de ofrecerles drogas, dinero e incluso la posibilidad de tomar una ducha.

Una vez que lograba aislar a las víctimas, Conyers utilizaba un cuchillo —o amenazaba con hacerlo— para obligarlas a acceder a sus exigencias sexuales. En varios de los incidentes empleó el cuchillo para infligir lesiones físicas a las víctimas; incluyendo el haberle provocado un corte en el cuello a una de ellas y haber apuñalado a otra en el rostro. Asimismo, estranguló a una de las víctimas con su propia bufanda hasta que esta perdió el conocimiento.

Conyers fue detenido el 27 de mayo de 2024. El 18 de marzo de este año fue declarado culpable de los siguientes cargos tras la celebración de un juicio con jurado presidido por el Juez del Tribunal Supremo Timothy P. Mazzei: agresión sexual, acto sexual delictivo, abuso sexual y estrangulamiento.

En un caso similar, esta semana Ángel Farias, anciano de 71 años, fue acusado de abuso sexual y otros delitos como sospechoso de haber tocado inapropiadamente a una niña en una tienda por departamentos en Queens (NYC). Además Nasir Seals, joven de 22 años, fue acusado de abusar sexualmente en horas matutinas de una mujer mayor mientras ella trapeaba el pasillo de su edificio en el Alto Manhattan (NYC).

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

El mes pasado Thomas Johnson fue sentenciado por estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn (NYC), causándole lesiones graves y daño cerebral. En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

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