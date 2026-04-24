“Coyote vs. Acme”: llega el  tráiler que muchos esperaban

La espera terminó para quienes seguían de cerca la suerte de “Coyote vs. Acme”. Tras años de incertidumbre, la producción reapareció con un tráiler que marca oficialmente su camino hacia el estreno del 28 de agosto de 2026.

La historia del proyecto es singular porque estuvo lista durante meses, pero su lanzamiento quedó suspendido después de que Warner Bros. optara por archivarla en 2023.

El adelanto confirma que el filme combina acción real con animación y propone un escenario que juega con el absurdo judicial. En esta versión, Coyote decide llevar a juicio a la corporación Acme, cansado de los fallos de sus artefactos en cada intento frustrado por atrapar al Correcaminos. El director Dave Green conduce una mirada que centra el caos característico del personaje, pero lo instala en un entorno legal contemporáneo.

Un reparto que se suma al desorden más querido de Looney Tunes

Entre los actores que participan en esta comedia híbrida aparece Will Forte, quien interpreta al abogado defensor del coyote. En el equipo contrario está John Cena, encargado de representar los intereses de Acme en esta disputa que mezcla leyes con gags visuales.

El guion, firmado por Samy Burch, parte de un artículo publicado en 1990 en “The New Yorker”, donde se imaginaba una demanda contra la famosa compañía de los Looney Tunes.

El resultado mantiene el espíritu juguetón del texto original y aprovecha la oportunidad para reunir a figuras clásicas de ese universo animado. Entre ellas aparecen Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes que rara vez han tenido protagonismo fuera de los cortos televisivos.

La película que sobrevivió a una cancelación

La producción nació para HBO Max y manejó un presupuesto cercano a los 70 millones de dólares. Aun así, su destino cambió cuando Warner Bros., bajo la conducción del director ejecutivo David Zaslav, decidió no distribuirla como parte de una reorganización interna. En el mismo movimiento se suspendieron también “Batgirl” y “Scoob! Holiday Haunt”. La industria puso la lupa en este caso porque el largometraje estaba completamente terminado.

Pero el panorama dio un vuelco en 2025, cuando Ketchup Entertainment adquirió los derechos mundiales por un estimado de 50 millones de dólares. Ese acuerdo no sólo reactivó el estreno global, sino que devolvió la confianza en un proyecto que los fanáticos habían dado por perdido.

Hoy, con el tráiler ya disponible, “Coyote vs. Acme” se posiciona como una de las propuestas más peculiares del calendario cinematográfico para este 2026.

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