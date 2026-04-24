Más historia: Paul McCartney y Ringo Starr, juntos otra vez

Tener nostalgia por una canción es una sensación que siempre estará garantizada cuando se trata de los cantantes más grandes de la historia.

Pronto estará por presentarse “Home to Us”, una canción que formará parte de “The Boys of Dungeon Lane”, el décimo octavo disco solista de Paul McCartney, y que reúne nuevamente su voz con la de Ringo Starr. El tema recorre sus infancias en Liverpool y, según lo adelantado, conserva matices que recuerdan al sonido clásico de The Beatles.

En esta grabación ambos alternan líneas vocales y Starr también aporta baterías, una participación que no estuvo exenta de confusiones en el estudio. El proceso que llevó a ese resultado terminó siendo casi tan narrativo como el propio álbum.

Un malentendido que cambió el rumbo de la canción

De acuerdo con “Billboard”, Ringo visitó el estudio del productor Andrew Watt cuando la canción ya estaba avanzada y sumó una primera batería. McCartney explicó que su compañero “se sintió molesto” porque pensó que había colaborado poco. Para despejar dudas, Paul le envió un demo y le pidió que grabara voces, aunque otro malentendido se cruzó en el camino y Starr sólo registró el coro. Ese hecho hizo creer a McCartney que quizá el tema no le había convencido.

El enredo terminó de resolverse cuando Ringo añadió nuevas baterías y más líneas vocales. La pieza tomó forma definitiva con esas incorporaciones y con las participaciones adicionales de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri, quienes también sumaron voces.

El álbum que vuelve a un mundo previo a la fama

“The Boys of Dungeon Lane” se plantea como uno de los trabajos más íntimos de McCartney. El músico vuelve sobre historias que marcaron su niñez en el Liverpool de la posguerra, las enseñanzas de sus padres y las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon, mucho antes de la explosión global de la banda.

El nombre del disco proviene de “Days We Left Behind”, una canción minimalista que captura el corazón emocional del proyecto. Dungeon Lane, un sitio que Paul aún visita cuando regresa a su ciudad natal; es una entrada simbólica a esos años anteriores a la fama.

En ese contexto, el artista compartió: “Esta canción está llena de recuerdos; pensé en los días que dejé atrás. A menudo me pregunto si sólo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ‘¿Cómo se puede escribir sobre otra cosa?’. Son, simplemente, muchos recuerdos de Liverpool”.

El trabajo comenzó a tomar forma hace cinco años, motivado por un acorde que, según McCartney, jamás había creado ni escuchado en su propia trayectoria. Además de “Home to Us”, el álbum reúne otras piezas como “Lost Horizon”, “We Two”, “Como Inside”, “Life Can Be Hard”, “Momma Gets By” y “Never Know”.

“The Boys of Dungeon Lane” llegará a las plataformas y tiendas el 29 de mayo, sumándose a una discografía que sigue creciendo sin perder la curiosidad y la grandeza de sus primeras épocas.

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