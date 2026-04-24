Nikki Glaser se mudó de Los Ángeles para conectar más con su familia

Este viernes Hulu estrena “Nikki Glaser: Good Girl”, un especial de la comediante Nikki Glaser que se grabó en el Fabulous Fox Theatre ubicado en su ciudad natal, St. Louis, Missouri. Glaser no solo regresó a su ciudad para grabar el especial, sino que después de la pandemia decidió dejar su vida en Los Ángeles para mudarse nuevamente a St. Louis.

Promocionando el estreno de “Nikki Glaser: Good Girl”, la comediante habló en el programa “Live with Kelly and Mark” sobre la decisión de mudarse y cómo han sido sus últimos años allí. Aunque ahora su residencia principal está en St. Louis, Glaser aún sigue visitando con frecuencia Los Ángeles para cumplir con compromisos laborales.

Contó: “Me mudé de vuelta a San Luis después de que se anunciara la pandemia de covid-19 y, en cierto modo, me alejé de todo y me quedé allí. Cuando estoy en cualquiera de las dos costas, es como compararse constantemente con los demás, y todo el mundo persigue ese estatus. Aquí, el ambiente es un poco más relajado, y puedo volver a lo que es importante: pasarlo bien y salir a comer”.

También explica que antes de la pandemia sus padres solían acompañarla en Los Ángeles cuando tenía eventos importantes, como su participación en programas como el de Kelly Clarkson y el de Conan O’Brien.

La comediante ha mostrado varias veces su propiedad en St. Louis y se dice que la casa tiene una extensión de 2,000 pies cuadrados y, además de las comodidades, también incluye el estudio de grabación donde hace “The Nikki Glaser Podcast”.

También se ha registrado que la propiedad ha sido decorada con varios detalles que hacen referencia a lo fanática que Glaser es de Taylor Swift. Hay una guitarra de $4,500 dólares y otros elementos que hacen referencia a la estrella pop.

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