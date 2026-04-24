Nueva York crea oficina para frenar robo de escrituras de viviendas y fraude inmobiliario

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la creación de la primera Oficina del Alcalde para la Prevención del Robo de Escrituras, una nueva instancia destinada a enfrentar un delito que ha afectado durante años a propietarios, especialmente en comunidades de bajos ingresos.

La iniciativa incluye el nombramiento del abogado Peter White como director.

El robo de escrituras es un esquema de fraude en el que delincuentes utilizan documentos falsificados para apropiarse ilegalmente de viviendas, muchas veces pertenecientes a familias que han vivido en ellas durante décadas.

Este tipo de casos ha ido en aumento en la última década, con miles de denuncias en la ciudad y una mayor incidencia en distritos como Brooklyn y Queens, señala la alcaldía en una nota de prensa.

“Robar una vivienda es robar el futuro de una familia”, afirmó Mamdani al presentar la medida.

Explicó que el objetivo es coordinar recursos de toda la administración municipal para prevenir estos delitos, proteger a los propietarios y reforzar la respuesta institucional frente a este tipo de fraude.

“El robo de escrituras afecta a los neoyorquinos más vulnerables. Hoy, estamos movilizando todo el poder del gobierno municipal para detenerlo: para proteger a los propietarios, defender el patrimonio familiar y dejar claro que esta ciudad no tolerará la explotación de nuestras comunidades”, dijo.

La nueva oficina operará dentro del Departamento de Finanzas, la agencia encargada de registrar documentos de propiedad, y trabajará junto a otras entidades como la Oficina del Sheriff, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda, la Comisión de Derechos Humanos y el Departamento de Protección del Consumidor.

También se apoyará en legislación estatal reciente que ha fortalecido las herramientas para investigar y procesar estos casos.

Peter White, quien asume la dirección, ha trabajado durante años en Access Justice Brooklyn representando a propietarios en riesgo de ejecución hipotecaria o víctimas de fraude inmobiliario.

“He trabajado para proteger a los propietarios de viviendas de la ciudad de Nueva York a lo largo de mi carrera, y llevaré esa pasión a mi nuevo cargo al servicio de los neoyorquinos”, dijo.

Desde su nuevo cargo, tendrá la tarea de liderar una estrategia que combine prevención, detección de transacciones sospechosas, apoyo legal a víctimas y coordinación con las fuerzas del orden.

“Vamos a implementar un enfoque integral para proteger a los propietarios de clase trabajadora en toda la ciudad”, señaló White.

Comunidades afroamericanas más afectadas

La oficina fue creada mediante una orden ejecutiva y tendrá entre sus funciones ampliar la aplicación de la ley contra el robo de escrituras, mejorar el intercambio de datos entre agencias, identificar registros sospechosos y desarrollar campañas de información pública para alertar a los residentes.

Autoridades locales y estatales coincidieron en que este delito ha tenido un impacto desproporcionado en comunidades afroamericanas, donde la vivienda representa una de las principales fuentes de patrimonio familiar.

La comisionada de Derechos Humanos, Christine Clarke, advirtió que muchos de estos esquemas se dirigen específicamente a propietarios vulnerables en barrios afrodescendientes, lo que agrava las desigualdades raciales.

Asimismo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, consideró que la creación de esta oficina es un paso clave para frenar el desplazamiento forzado y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias legales. “Debemos usar todas las herramientas disponibles para detener estos esquemas y mantener a las personas en sus hogares”, señaló.

El defensor del pueblo, Jumaane Williams, destacó que la medida llega en un momento en que muchas familias enfrentan dificultades para permanecer en la ciudad debido al alto costo de vida.

En su opinión, reforzar la protección de la propiedad es fundamental para preservar la estabilidad de las comunidades.

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